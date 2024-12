Un entrepreneur suisse à Almaty: la mission culturelle de Max Schneeberger

Le Suisse Max Schneeberger dans la cuisine du club-house «Tilendieva» à Almaty, au Kazakhstan. Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

Un électricien de formation de l’Oberland zurichois fait carrière en Asie centrale après sa retraite anticipée - et donne indirectement une impulsion démocratique à son pays d’adoption, le Kazakhstan.

Bruno Kaufmann

«Ici, extérieurement, peu de choses ont changé au cours des 25 dernières années», explique Max Schneeberger. Nous roulons sur une route goudronnée parsemée de nids de poule dans un quartier périphérique d’Almaty. Une salade de lignes électriques et téléphoniques pend au-dessus de la route.

Malgré l’interdiction de stationner, de nombreuses voitures sont garées. «J’espère qu’il n’y aura pas de voiture devant ma cabane aujourd’hui», dit Max Schneeberger juste avant d’arriver chez lui.

Aujourd’hui, Max Schneeberger a de la chance: aucun véhicule ne bloque l’accès à sa «cabane». Max Schneeberger vit depuis un quart de siècle à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan avec plus de deux millions d’habitants.

Il se souvient très bien de son arrivée au Kazakhstan. «J’ai atterri ici à la mi-mai et mon entreprise m’avait donné pour mission de mettre en place un réseau de distribution en quelques mois, puis de repartir». C’est ainsi que s’est déroulée la vie de cet électricien qualifié d’Uster en dehors de Zurich: pendant des années, Max Schneeberger a prospecté de nouveaux marchés pour une entreprise pharmaceutique américano-suisse, a recruté des managers locaux, puis a poursuivi sa route vers un pays nouveau et inconnu pour lui. Sa femme et ses enfants vivaient en Suisse.

Mais tout a changé pour lui: «Je venais alors d’avoir cinquante ans et j’étais fraîchement divorcé, je me plaisais ici et je trouvais les gens très sympathiques et intéressants». Au lieu de simplement passer à autre chose, Max Schneeberger a pris une retraite anticipée et a investi sa modeste fortune dans sa propre entreprise au Kazakhstan, spécialisée dans l’équipement de laboratoires médicaux.

Max Schneeberger et sa femme Zaure Ismagulova à la galerie Aizakhan. Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

La première collaboratrice qu’il a recrutée était une ophtalmologue et mère célibataire de la province kazakhe: Zaure Ismagulova. «Elle m’a impressionné et convaincu à plusieurs reprises», raconte Max Schneeberger. Très vite, le mariage est venu pour ce couple improbable.

Beaucoup de travail attendait les époux. «Aujourd’hui, notre entreprise emploie soixante personnes ici à Almaty et nous gagnons bien notre vie», déclare Zaure Ismagulova lors d’un entretien dans la galerie Aizakhan qu’elle a créée au cœur d’Almaty. Elle y expose, dans le cadre d’une fondation qu’elle a créée avec son mari, les œuvres d’artistes kazakhs «qui doivent encore être découverts et qui ont du mal à vivre de leur travail», explique Zaure Ismagulova, 58 ans.

Avec une superficie de 2,7 millions de kilomètres carrés, le Kazakhstan n’est pas seulement le neuvième plus grand pays et le plus grand État enclavé du monde, mais aussi la principale économie d’Asie centrale. Le pays est riche en matières premières – notamment en pétrole et en gaz, mais aussi grâce à d’importants gisements de métaux – et dispose d’une agriculture forte.

En tant que citoyen suisse non kazakh (le pays d’Asie centrale n’autorise pas la double nationalité), Max Schneeberger se tient volontairement à l’écart des sujets politiques: il souhaite plutôt contribuer par son action à ce que les jeunes Kazakhs deviennent des citoyens responsables et politiquement émancipés.

En tant que seul Suisse vivant en permanence dans le pays, il est régulièrement invité à des manifestations organisées par l’ambassade de Suisse: «J’y rencontre des délégations de politiciens suisses et des représentants de la société civile locale», explique Max Schneeberger. Par exemple Yevgeniy Zhovtis, le directeur du «Bureau des droits de l’homme et de l’État de droit», une organisation non gouvernementale indépendante à Almaty.

Le directeur du Bureau kazakh des droits de l’homme et de l’État de droit Yevgeniy Zhovtis. Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

Le Kazakhstan est toujours coincé dans une ère postsoviétique, souligne Yevgeniy Zhovtis: «Nous ne sommes ni une démocratie moderne ni une dictature totalitaire, mais nous avons un régime qui sait souvent naviguer assez habilement entre les différentes parties». Cela inclut la manière dont le Kazakhstan traite avec la Russie et la Chine, ses grands voisins au nord et à l’est, tout en entretenant des relations étroites avec l’Occident. Les relations avec la Suisse en font également partie et, comme tant d’autres choses au Kazakhstan aujourd’hui, elles représentent un exercice d’équilibre – pour les deux parties.

Le gouvernement, est décrit comme «non libre», «autoritaire» et «corrompu» par des instituts internationaux de classement de la démocratie tels que Freedom HouseLien externe. Mais il ne ménage pas ses efforts pour se «couvrir d’un manteau démocratique», comme le décrit Yevgeniy Zhovtis. Ainsi, le 6 octobre dernier, les électeurs étaient appelés à se prononcer sur l’opportunité de construire une première centrale nucléaire dans le pays. «J’ai voté non», explique Zaure Ismagulova, l’épouse de Max Schneeberger, car le gouvernement n’a pas pu expliquer de manière plausible pourquoi il avait besoin de cette électricité nucléaire. «Mais la plupart des gens ici à Almaty n’ont pas participé à ce plébiscite», explique-t-elle.

«Des résultats de vote invérifiables»

Selon les autorités, le projet de loi sur les centrales nucléaires présenté par le président Kassym-Jomart Tokayev aurait été approuvé à 71%. De nombreux Kazakhs doutent de la justesse de ce résultat, à l’instar de l’ex-diplomate Zhanar Kulzhanova: «Mais personne ne peut le vérifier et personne ne le croit vraiment».

Alors que des observateurs indépendants nationaux et étrangers ont fait état d’irrégularités, de non-respect des dispositions fondamentales et de tentatives d’intimidationLien externe de la part des autorités, ces dernières ont fait référence aux évaluations positives des délégations d’observations amiesLien externe de la Communauté des États indépendants (CEI), de la Coopération de Shanghai (SCO) et de l’Organisation des États turcs (OTS). Les délégations d’observateurs professionnels de l’OSCE ou de l’UE n’étaient pas autorisées à participer.

L’ex-diplomate et économiste Zhanar Kulzhanova. Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

Zhanar Kulzhanova est d’avis que le gouvernement kazakh a voulu envoyer un signal à Moscou avec le vote sur la centrale nucléaire. Car selon Zhanar Kulzhanova, la centrale nucléaire serait construite par une entreprise publique russe.

Zhanar Kulzhanova estime que la confiance des Kazakhs dans les élections et les votations est «très, très modeste», mais constate une augmentation des préoccupations sociales et écologiques au sein de la population jeune. Les autorités ne répondent pas simplement à cet engagement par le silence ou la répression, mais ont récemment mis en place une plate-forme de pétitions en ligne, sur laquelle les critiques à l’égard des autorités peuvent être exprimées publiquement. La protection des lacs Taldykol, dans la capitale Astana, à un bon millier de kilomètres au nord d’Almaty, y est par exemple abordée.

Une route construite par des entreprises de construction dans le lac Taldykol à Astana. C’est le dernier lac encore en grande partie intact. Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

La lutte pour le Taldykol Cela ne fait que 25 ans qu’Astana est la capitale du Kazakhstan, qui a déclaré son indépendance en 1991. Au milieu de la steppe brune du nord du pays, une métropole moderne de plusieurs millions d’habitants, avec des gratte-ciel et des quartiers gouvernementaux, a vu le jour en peu de temps. Au cours des cinq dernières années, l’expansion de la ville a fortement perturbé le système lacustre de Taldykol, protégé par la loi. «Des activités de construction illégales ont entraîné la destruction définitive de six des sept lacs par l’afflux d’eaux usées et le dépôt de déchets», explique la militante Adina Tulegenova de l’ONG «SOS Taldykol» lors d’une visite de la capitale. Selon l’organisation, plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux différentes vivent dans le dernier lac encore en grande partie intact. Mais des entreprises de construction ont déjà construit une route provisoire dans le lac. En revanche, plusieurs plaintes sont actuellement en suspens auprès des tribunaux kazakhs. Et selon Zhanar Kulzhanova, qui a cofondé «SOS Taldykol», une plainte contre l’État kazakh est en préparation auprès du Conseil des droits de l’homme à Genève. Pendant ce temps, les travaux de construction se poursuivent.

L’entreprise médicale appartient toujours à Max Schneeberger et Zaure Ismagulova, mais d’autres personnes la dirigent aujourd’hui. De sorte que le couple helvético-kazakh peut désormais se concentrer davantage sur ses propres projets, grâce auxquels «nous pouvons rendre quelque chose à ce pays et à cette société qui nous ont permis de faire tant de choses». Outre la promotion des créateurs culturels kazakhs, le couple met désormais en place un lieu de rencontre pour des manifestations.

Le jardin du lieu de rencontre «Tilendieva» à Almaty. Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

C’est là que Max Schneeberger passe désormais le plus clair de son temps. «Nous avons pu acheter ce terrain à un prix avantageux et nous y investissons maintenant beaucoup de travail et de cœur», souligne-t-il en faisant le tour du parc nouvellement aménagé avec un petit lac, des bancs confortables et un club-house pouvant accueillir jusqu’à cent personnes. Fin octobre, une première manifestation y a eu lieu, un concert d’orchestre. Des lectures et des débats sur des thèmes d’actualité sont également prévus à l’avenir.

Jour après jour, cet homme de 75 ans passe quelques heures dans le jardin du club-house, armé d’une pelle et d’une brouette, à créer une petite oasis verte et favorable à la démocratie. «Depuis que j’ai 15 ans et que j’ai commencé mon apprentissage d’électricien, j’ai toujours travaillé, raconte Max Schneeberger. Je ne connais rien d’autre.»

Vue sur la plus grande ville du Kazakhstan: Almaty, au sud du pays Bruno Kaufmann/swissinfo.ch

