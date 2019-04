En Appenzell Rhodes-Intérieures, on célèbre la plus ancienne forme de démocratie directe. Et même le froid et la neige n’arrêtent pas les ...

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

La forme la plus ancienne de démocratie directe en live sur le Web 25. avril 2019 - 14:00 Le premier acte des élections fédérales suisses de 2019 se fera à main levée et en direct. Pour la première fois, la Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures - l'assemblée des citoyens du canton réunis sur la place du chef-lieu pour voter - sera diffusée en direct sur Internet dimanche. Parmi les décisions, il y aura l'élection du nouveau représentant du canton à la Chambre haute du Parlement suisse. La nouveauté technologique n’affectera certainement pas le protocole solennel de la Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures, à laquelle le petit canton de Suisse orientale est fermement attaché. Le gouvernement a décidé de franchir cette étape, encouragé par l'exemple de Glaris, seul autre canton de Suisse où la Landsgemeinde existe encore. Le pouvoir exécutif reste toutefois extrêmement prudent: la diffusion en directe sera «une expérience pilote», a-t-il souligné dans un communiqué. L’idée est de permettre aux citoyens qui ne peuvent assister à l’assemblée de suivre ses travaux en direct via le site du canton, peuplé d’un peu moins de 12’000 habitants (soit une population égale à celle de 1850). Le gouvernement a également décidé de poursuivre une autre expérience pilote, introduite l'année dernière: la traduction simultanée en langue des signes. À cet égard, l'exécutif a fait part de sa déception: «La Commission d'Etat (gouvernement) espère que l'offre sera plus utilisée que la dernière fois.» Le premier visage du prochain parlement fédéral Outre le vote sur divers objets, l'assemblée de citoyens sera appelée à élire deux membres du gouvernement cantonal et le nouveau conseiller des États, à savoir le représentant d'Appenzell Rhodes-Intérieures à la Chambre des cantons. Une élection qui se fera à main levée lors de la Landsgemeinde, qui n'a lieu qu'une fois par an, le dernier dimanche d'avril. Le sénateur d'Appenzell Rhodes-Intérieures est donc désigné avant ceux des autres cantons qui organisent désormais tous l'élection des parlementaires lors des élections fédérales qui se tiennent le 20 octobre prochain. Candidature surprise Le conseiller sortant Ivo Bischofberger ne réapparaitra pas pour un quatrième mandat à la Chambre des cantons. Les candidats à la succession du sénateur démocrate-chrétien sont deux membres de son parti: le landamman (président de l’exécutif) Daniel Fässler et l'ancien membre du gouvernement Thomas Rechsteiner. Daniel Fässler, membre de la Chambre du peuple depuis 2012, a posé sa candidature en janvier dernier et semblait n'avoir aucun concurrent. Mais Il y a trois semaines, un groupement baptisé «Citoyens clairvoyants» a lancé la candidature de l'ancien ministre des finances Thomas Rechsteiner à travers une annonce publicitaire. Déclarant ne pas savoir qui se cache derrière la démarche, cet ancien membre de l’exécutif souligne qu'il acceptera son élection, le cas échéant.