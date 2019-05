Droits d’auteur

Vote à 16 ans: prêts ou pas prêts? Renat Kuenzi 24. mai 2019 - 18:00 Ce vendredi, les écoliers de Suisse ont à nouveau fait la grève du climat. Les jeunes demandent aussi le droit de vote à 16 ans. «Nous pouvons participer à la vie politique» clament les partisans. «Vous n’êtes pas prêts», rétorquent les adversaires. Voici les principaux arguments. 18 ans: l’âge de la majorité est aussi l’âge requis en Suisse pour pouvoir voter et être élu. La «Génération Greta», ainsi nommée en référence à Greta Thunberg, la jeune initiatrice suédoise des grèves pour le climat, demande aux politiques non seulement des mesures énergiques pour réduire les émissions de CO2, mais aussi les droits civiques pour pouvoir participer aux décisions politiques. Pour: Frédéric Mader, jeune socialiste ● «Un huitième de la population suisse est exclu de tout processus de décision du seul fait de son âge». ● «Choix de carrière, déclaration d'impôts ou maturité sexuelle: les jeunes prouvent chaque jour qu'ils sont mûrs et peuvent prendre des responsabilités». ● «La maturité politique, ce n’est évidemment pas seulement descendre dans la rue, mais aussi avoir une conscience pour la démocratie et ses institutions et une culture politique». A titre d’exemple, Frédéric Mader cite une séance nationale de coordination du mouvement de grève du climat, qui a réuni 200 jeunes. Il y a vu l’expression d’une «culture de la discussion constructive, que l’on aimerait voir aussi au Conseil national». Contre: Adrian Spahr, jeune UDC ● «Le droit de vote est trop important et suppose trop de responsabilité pour pouvoir être exercé à 16 ans déjà». ● «Pour pouvoir se déterminer sur les propositions soumises au vote, qui sont parfois très complexes, il faut une certaine maturité politique». ● «Avec le système éducatif actuel, on n’a pas cette maturité à 16 ans, parce que la formation scolaire dans ce domaine arrive relativement tard». ● A 16 ans, on se laisse encore facilement influencer par des enseignants qui vous «endoctrinent». Exemple à Frutigen, dans l’Oberland bernois, où les profs du lycée ont déclaré que la participation aux manifestations pour le climat était obligatoire. ● «Un abaissement de l’âge du vote de 18 à 16 ans ne ferait pas augmenter la participation, mais au contraire, la ferait encore baisser. Ceci nuirait à notre démocratie et à sa légitimité». Droit de vote à 16 ans En Suisse, seuls les citoyens du canton de Glaris ont le droit de voter et d’être élus à cet âge. Mais ce n’est pas le cas au niveau national. En Europe, seule l’Autriche connaît le vote à 16 ans au niveau national. Une étude a examiné la qualité de la prise de décision des 16-17 ans dans le pays et a conclu qu’elle était aussi bonne que celle des adultes. Il y a dans le monde d’autres pays ou parties de pays qui accordent le droit de vote à 16 ans, au niveau local ou national. Ce sont l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, Malte, l’Écosse, l’Allemagne et la ville de Takoma Park, dans l’État américain du Maryland.