Les citoyens suisses ont accepté dimanche en votation populaire de durcir les conditions d'accès à certaines armes à feu, selon les premières tendances de l'institut gfs.bern. Combattue par référendum, cette révision de la loi helvétique revêt une portée européenne puisqu'elle est directement liée aux accords de Schengen et de Dublin.

Comme attendu, les citoyens ont validé dimanche dans les urnes une modification législativeLien externe qui doit permettre à la Suisse de se conformer à la directive européenneLien externe sur les armes. C'est ce que montrent les premières tendances de l'institut gfs.bern pour le compte du diffuseur national SSR.



Le projet accepté en votation populaire fait suite à la volonté de l'Union européenne (UELien externe) de mieux contrôler le commerce des armes et d'améliorer leur traçabilité, afin de réduire les risques de voir des automatiques et semi-automatiques passer sur les marchés illégaux et finir entre les mains de criminels.

Le gouvernement suisse a réussi à obtenir certaines exceptions, en mettant en avant l’importance des sociétés de tir dans le pays ainsi que la tradition du soldat avec son fusil d’assaut à la maison.



Les tireurs sportifs pourront donc continuer d’utiliser des armes automatiques ou semi-automatiques, mais ils devront faire une demande d’autorisation exceptionnelle et prouver qu’ils font partie d’une société de tir. Les soldats gardent le droit de conserver leur fusil chez eux et de l’utiliser pour le tir sportif, même après avoir terminé leur service militaire.



Le parlement ainsi que tous les partis politiques à l’exception de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) soutenaient cette révision législative. Ils estiment que ces adaptations ne portent pas atteinte à la tradition du tir et qu’elles permettent à la Suisse de se maintenir dans l’espace Schengen. En cas de refus, la coopération avec les pays signataires des accords de Schengen-DublinLien externe risquait de s’interrompre automatiquement, n'ont-ils eu de cesse de marteler tout au long de la campagne.

Le référendum a été lancé par la Communauté d’intérêts du tir suisseLien externe, pour qui cette révision «signifierait la fin du tir en tant que sport populaire et ferait de notre droit de posséder des armes un simple privilège». L’UDC, premier parti du pays, soutenait ce référendum, estimant que cette nouvelle loi est un premier pas vers un désarmement complet des Suisses. Elle considérait également que la coopération avec les pays de l’espace Schengen n’aurait pas été mise en danger par un «non» en votation populaire.



Les changements

Le passage des armes semi-automatiques avec chargeur à haute capacité dans la catégorie des armes interdites n’entraîne aucun changement pour les possesseurs de telles armes déjà inscrites dans un registre cantonal. Les détenteurs d’armes de ce type qui ne sont pas inscrites auront par contre l’obligation de les annoncer à l’autorité compétente de leur canton de domicile dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi modifiée.

Qui veut acquérir une arme entrant dans cette catégorie devra indiquer un motif dans sa demande d’autorisation, comme le tir sportif ou la collection. Les tireurs sportifs devront démonter qu’ils sont membres d’une société de tir et qu’ils pratiquent régulièrement et la présentation de cette démonstration devra être répétée après cinq et dix ans.

Les musées et les collectionneurs auront l’obligation de démontrer que les armes sont détenues en toute sécurité et de tenir un registre.

La révision de la loi apporte également des changements pour les marchands d’armes, pour les fabricants et pour les importateurs. Les premiers seront tenus de communiquer toutes les transactions sur des armes et leurs pièces essentielles, par voie électronique et dans les 20 jours, aux Offices cantonaux compétents. Les fabricants et les importateurs seront tenus de marquer toutes les pièces essentielles d’une arme à feu. Ceci afin d’identifier plus facilement la provenance.



