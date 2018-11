Ce contenu a été publié le 25 novembre 2018 12:14 25. novembre 2018 - 12:14

Seules 10% des vaches suisses possèdent encore leurs cornes selon les initiants, 25% selon la Confédération.

(Keystone/Dominic Steinmann)

L’initiative sur les vaches à cornes n'a pas su convaincre une majorité des Suisses. Appelés à voter ce dimanche, les citoyens rejettent le texte selon les premières tendances.

Les cornes des vaches ne vont pas figurer dans la Constitution suisse. Selon les premières tendances de gfs.bern, les citoyens rejettent ce dimanche l’initiative pour les vaches à cornes. Le texte demande d’allouer une partie du budget agricole de la Confédération pour donner des subventions aux éleveurs qui renoncent à écorner leurs bovins et leurs chèvres.

Contenu externe Résultats de la votation du 25 novembre 2018

Le dernier sondage de gfs.bern, réalisé début novembre, indiquait que 49% des personnes interrogées avaient l’intention de voter oui et 46% non. Sachant que les initiatives populaires perdent presque toujours du terrain au fur et à mesure que la campagne avance, l’institut de sondage évoquait un refus «probable» de cet objet.

Armin Capaul (Philipp Zinniker)

Reste que l’aboutissement de cette initiative populaire est un petit miracle de la démocratie directe helvétique. L’agriculteur grison Armin Capaul, qui réside dans le Jura bernois, a mené ce projet presque seul. Révolté par l’écornage quasi systématique des bovins en Suisse, il est passé par toutes les étapes possible afin de faire bouger les choses: lettres ouvertes au Conseil fédéral et aux parlementaires, motions parlementaires puis dépôt d’une pétition munie de 18'000 signatures. Ces démarches n’ayant pas permis de faire avancer le dossier, il décide de lancer une initiative populaire qu’il parvient à faire aboutir grâce à des dons, à une partie de sa propre caisse de pension et à l’engagement de bénévoles, dont une bonne partie de sa propre famille.

Le texte ne demandait pas d’interdire l’écornage, mais d’encourager les éleveurs à conserver les cornes de leurs bêtes. L’initiative «Pour la dignité des animaux de rente agricoles»Lien externe proposait un ajout à l’article 104 de la Constitution, afin que la Confédération apporte un soutien financier aux détenteurs «de vaches, de taureaux reproducteurs, de chèvres et de boucs reproducteurs» tant que les animaux adultes portent leurs cornes.



Le Conseil fédéral et le Parlement invitaient le peuple à rejeter cette initiative, en rappelant que la Confédération encourage déjà les formes d’élevage particulièrement respectueuses du bien-être des animaux, en versant des contributions pour les stabulations libres et les sorties régulières en plein air. Ils craignaient également un effet pervers de ce texte: Les éleveurs, encouragés financièrement à laisser les cornes à leurs vaches, pourraient alors renoncer à la stabulation libre et entraver les bêtes afin de gagner de la place et éviter les blessures.

Les organisations agricoles étaient quant à elles divisées: l’Union suisse des paysans laissait la liberté de vote, l’Association des groupements et organisations romands de l’agriculture AgorA appelait au rejet du texte alors que l’Association des petits paysans et Bio suisse recommandaient de voter oui.

Vidéo vaches Vidéo de la Confédération sur les vaches à cornes

