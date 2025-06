Visite d’appartements dans la commune la moins chère et la plus chère de Suisse

Des impôts bas, une vue sur le lac, les villes de Zurich (en arrière-plan) et de Zoug à proximité immédiate: voici Kilchberg, la commune où le coût du logement est le plus élevé de Suisse. Keystone / Ennio Leanza

Deux heures trente de route et des milliers de francs par mètre carré séparent la ville du Locle, au cœur des Montagnes neuchâteloises, et la commune de Kilchberg, au bord du lac de Zurich. Zoom sur les deux visages du marché immobilier suisse.

Une Mercedes noire s’arrête devant le chantier. Claudio Baumann sort du véhicule, nous salue aimablement. «L’ensemble de ce projet est à vendre», indique cet homme élégant au regard attentif.

Le futur immeubleLien externe se trouve à quelques minutes à pied de la gare de Kilchberg, à flanc de colline. Les étages supérieurs promettent une vue dégagée sur le lac de Zurich. Une vue qui coûte des millions et attire les millionnaires: les étages intermédiaires sont déjà tous vendus.

En revanche, l’appartement au rez-de-chaussée n’a pas encore trouvé preneur, même si un «spa privé» intégré compense la vue décevante. Mais il ne s’agit encore que des fondations.

Le dernier étage est, lui aussi, encore à vendre. Le futur propriétaire devra débourser un peu plus de 8 millions de francs. Une somme qui n’a ici rien d’inhabituel: Kilchberg est la commune la plus chère de Suisse.

Vue de l’un des appartements du projet actuellement en construction à Kilchberg, dont le dernier étage coûte un peu plus de 8 millions de francs. zVg

Les nouveaux arrivants viennent du monde entier, mais surtout de l’UE et des États-Unis. Claudio Baumann, qui l’a compris très tôt, publie aussi des annonces pour certains biens sur les sites du Financial Times et du Wall Street Journal. C’est ainsi qu’il s’est fait un nom au bord du lac de Zurich.

Là où tout le monde marchande encore

Changement de décor au Locle. Une Audi noire est garée devant un bâtiment industriel reconverti. Sadry Ben Brahim, allure passe-partout, nous attend déjà dans l’appartement: un 6,5-pièces lumineux de 202 mètres carrés, avec une grande terrasse et trois places de parking, proposé pour 625’000 francs.

Un loft de 200 mètres carrés à 625’000 francs au Locle attend des acquéreurs depuis des mois. zVg

L’appartement est en vente depuis déjà cinq mois. «Ici, les biens immobiliers ne se vendent presque jamais au prix demandé», indique Sadry Ben Brahim dans un allemand parfait pour un Romand. «Avant même de visiter, les gens demandent si le prix est négociable.»

Sadry Ben Brahim vend des biens immobiliers dans toute la région de Neuchâtel pour le compte de la Compagnie Immobilière Romande Sàrl, qui appartient à un ami proche. Il est également courtier en assurances.

Le Locle, c’est sa destination de choix pour faire de bonnes affaires. Le mètre carré y coûte entre 3500 et 5000 francs. Il existe en Suisse des endroits encore moins chers, dans des vallées reculées du Jura et du Tessin. Mais vu le faible nombre de transactions, il est difficile d’estimer de combien. En Suisse, Le Locle est la moins chère des communes viabilisées aux ventes régulières.

«Certaines personnes s’installent ici uniquement parce que les prix sont bas. Avec leur budget, elles ne trouvent pas leur bonheur dans les centres environnants de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds», explique l’agent immobilier. Il raconte avoir souvent vu des ventes échouer pour des sommes relativement modestes. «La banque a estimé que c’était 50’000 francs de trop et n’a pas financé l’achat. C’est toujours triste quand ça arrive. J’ai vu des larmes couler.»

Une chambre pour la nounou

Sadry Ben Brahim est courtier en biens immobiliers et en assurances. zVg

Retour à Kilchberg, où Ingila Baumann nous a rejoints. Elle partage la vie de Claudio Baumann, avec lequel elle a deux enfants, et le travail: ils dirigent la société Baumann Real Estate, qu’ils ont fondée dans un bureau de 14 mètres carrés et qui compte aujourd’hui trois employés.

Ingila Baumann se charge de la seconde visite, un appartement de cinq pièces et demie en rez-de-chaussée, à la périphérie de Kilchberg. L’endroit est typiquement suisse: parquet, placards intégrés, cuisine avec plans de travail en pierre naturelle. S’y ajoute un jardin, plutôt spacieux pour un appartement, d’un coin duquel on aperçoit le lac. Coût: 4,8 millions de francs environ.

Nous apprendrons plus tard que l’appartement a été acheté par une famille suisse, comme l’est la majorité des clients du couple. Environ 30% des acquéreurs viennent de l’étranger, indique Claudio Baumann. «Lorsqu’ils arrivent, ils ont déjà un emploi et un permis B. Ils sont financièrement à l’aise et peuvent donc acheter rapidement», explique Ingila Baumann. D’autres clients viennent pour des raisons fiscales.

Ingila et Claudio Baumann dans le jardin d’une de leurs propriétés à vendre. L’appartement de 5,5 pièces coûte environ 4,8 millions de francs. swissinfo.ch

Les négociations commencent tôt. «Nous sommes parfois en contact avec les acheteurs deux ans avant que la vente n’aboutisse», souligne Claudio Baumann. Les Américains recherchent généralement de grands appartements et ont souvent besoin d’une chambre supplémentaire pour la nounou. Les écoles sont également un facteur important. «Le fait que nous ayons des écoles internationales à proximité est un atout majeur.»

L’autre atout, c’est l’emplacement. Il y a quelques années encore, la rive ouest du lac de Zurich, où se situe Kilchberg, était la moins chère: on n’y voit pas le soleil couchant. Depuis la Goldküste de Herrliberg et Küsnacht, la haute bourgeoisie regardait avec commisération l’autre rive du lac, communément appelée Pfnüselküste (la côte du rhume, Pfnüsel signifiant rhume en suisse allemand).

swissinfo.ch / Kai Reusser

Depuis, les choses ont changé. Le prix du mètre carré à Kilchberg peut atteindre 35’000 francs. D’ici, on dispose de liaisons ferroviaires rapides non seulement vers la métropole bancaire de Zurich et l’aéroport, mais aussi vers Zoug. Le siège des grandes entreprises de matières premières et de la Crypto Valley suisse est accessible en un peu plus de 20 minutes. Et nul besoin de contourner le lac pour se rendre au Tessin ou dans les Grisons.

Des décennies d’immobilisme

La situation géographique détermine également le destin du Locle. Mais pas dans le bon sens. Située juste à côté de la France, la ville est traversée par le trafic frontalier. Le flot de voitures est incessant.

«Le trafic, c’est le plus gros problème du Locle», confirme Sadry Ben Brahim. Le bruit de la circulation pénètre par les fenêtres ouvertes de l’appartement. L’autre gros problème: l’économie. Tout comme La Chaux-de-Fonds voisine, Le Locle dépend fortement de l’industrie horlogère. Il n’y a pas grand-chose d’autre ici.

Bonjour Tristesse: la ville du Locle offre de nombreuses curiosités peu attrayantes. Dans aucune autre commune urbanisée de Suisse, les terrains sont moins chers. Keystone / Christian Beutler

Après un pic dans les années 60, qui a vu Le Locle compter près de 15’000 habitants, la ville n’a cessé de rétrécir. Elle compte aujourd’hui environ 10’500 habitants, seulement 1000 de plus que Kilchberg.

Tout comme La Chaux-de-Fonds, Le Locle est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en tant que berceau de l’industrie horlogère. Mais les maisons du petit centre-ville tombent en ruine. Impôts et primes d’assurance maladie sont élevés. De quoi la ville a-t-elle besoin? «D’une meilleure image», répond le service de presse de l’administration communale.

Tenue à la discrétion

Tout n’est pas rose non plus à Kilchberg. À l’instar de nombreuses communes du lac de Zurich, les problèmes sont structurels; les biens immobiliers sont inabordables pour les personnes aux revenus normaux, et de nombreux jeunes sont chassés des lieux.

La présidente de la commune, une avocate, préfère ne pas répondre à la série de questions envoyées par notre rédaction. Elle ne souhaite pas contribuer à une «histoire croustillante», écrit-elle en retour.

À Kilchberg, la discrétion est une vertu.

«Pour nous, c’est l’alpha et l’oméga», confirme Claudio Baumann. Il arrive que des acheteurs ne se présentent pas à la signature de l’acte de transfert de propriété parce qu’ils ne veulent pas se montrer. «Ce sont généralement des personnes très fortunées, dont certaines sont connues. Mais aussi des familles qui vivent ici depuis longtemps et qui achètent un bien pour leurs enfants ou petits-enfants.»

Une revalorisation en douceur

Au Locle, constate Sadry Ben Brahim, de plus en plus d’investisseurs extérieurs se présentent comme acheteurs. La raison: un tunnel à deux voies de 4 kilomètres de long au nord de la ville, qui libérera Le Locle du trafic de transit à partir de 2032 environ. La Confédération consacre un demi-milliard de francs à ce projet de transport. Le potentiel de revalorisation est énorme.

Le centre historique du Locle avec son hôtel de ville emblématique. L’Office fédéral des routes prévoit que l’ouverture d’une route de contournement réduira de 60% le trafic dans la ville. Keystone / Gaetan Bally

Le conseil communal table lui aussi sur l’avènement proche d’une nouvelle ère, qui fera grimper les prix de l’immobilier. Dans son programme législatif, il s’est fixé pour objectif de revaloriser le centre-ville. Le Locle doit être réinventé en tant que lieu de résidence et centre périphérique, et le tourisme doit être stimulé.

Dans les Montagnes neuchâteloises, on ose à nouveau voir grand. La population vient d’approuver un crédit d’étude pour la rénovation de la piscine en plein air. Depuis sa construction, en 1962, elle n’a quasiment pas été touchée.

