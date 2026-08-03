Des échanges de frappes entre l’Ukraine et la Russie font 14 morts

Keystone-SDA

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Des frappes ukrainiennes ont fait onze morts dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et dans la région russe méridionale de Krasnodar, deux zones touristiques, tandis qu'une attaque de Moscou dans le centre de l'Ukraine a tué trois personnes.

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(Keystone-ATS) Sept personnes, dont trois enfants, ont été tuées et une quarantaine d’autres blessés par la chute d’un drone ukrainien à Arkhipo-Ossipovka, localité située sur la côte de la mer Noire, selon les autorités de la région de Krasnodar.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui est une frappe délibérée du régime de Kiev contre la population civile, qui n’a aucun lien avec l’infrastructure militaire», a affirmé sur la messagerie Telegram le gouverneur régional, Veniamine Kondratiev.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dont l’authenticité n’a pu être vérifiée par l’AFP, montre un drone s’écrasant sur une plage fréquentée, sous les yeux des touristes.

Quatre personnes ont également été tuées en Crimée, a indiqué sur Telegram le chef des autorités locales nommé par Moscou, Sergueï Axionov, sans préciser où cette frappe avait eu lieu.

Station service ciblée

Dans le centre de l’Ukraine, une attaque russe a fait trois morts, dont un enfant de 8 ans, dans une station-service près de Kryvyï Rig, a indiqué le chef de l’administration militaire régionale, Oleksandre Ganja.

Le groupe énergétique public Naftogaz a affirmé que l’attaque avait ciblé l’une de ses stations, et que l’une des trois victimes y était employée.

Une autre frappe, contre une «infrastructure de transport civil» dans la région d’Odessa (sud), a blessé 13 personnes, selon le gouverneur Oleg Kiper.

Les frappes montent en puissance ces derniers mois des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles, plus de quatre ans après le début de l’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine.