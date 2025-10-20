Des émissaires américains rencontrent Netanyahu après des violences

Keystone-SDA

Des émissaires de Donald Trump ont rencontré lundi en Israël le Premier ministre Benjamin Netanyahu au lendemain de violences meurtrières dans la bande de Gaza. Des actes qui ont fait craindre que le cessez-le-feu ne vole en éclat dans le territoire palestinien.

(Keystone-ATS) Après des frappes israéliennes dimanche à Gaza en réponse, selon Israël, à des attaques du Hamas, que ce dernier dément, le président américain a assuré que le cessez-le-feu qu’il a parrainé était toujours en vigueur. Ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, arrivés lundi en Israël, ont rencontré M. Netanyahu «pour discuter des derniers développements», selon la porte-parole du gouvernement israélien.

MM. Witkoff et Kushner ne se sont pas exprimé après cette rencontre, mais de Washington, Donald Trump a prévenu le Hamas qu’il serait «éradiqué» s’il ne respectait pas le cessez-le-feu. «Nous allons laisser une petite chance et espérer que les violences diminueront un peu», a ajouté M. Trump, dont le vice-président, JD Vance, est attendu mardi en Israël.

M. Netanyahu a indiqué qu’il discuterait avec lui «des défis de sécurité auxquels nous faisons face et des opportunités diplomatiques qui s’offrent à nous». Ces tractations interviennent après les violences de dimanche, les plus importantes depuis l’entrée en vigueur le 10 octobre d’un accord de cessez-le-feu, qui a permis la libération des 20 otages vivants du 7-Octobre encore détenus à Gaza en échange de celle de prsionniers palestiniens.

Au terme du texte, le Hamas devait aussi rendre d’ici le 13 octobre les 28 corps d’otages retenus à Gaza, mais affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps. Il a rendu lundi une 13e dépouille, a annoncé l’armée israélienne.

L’accord, parrainé par Donald Trump, prévoit aussi l’entrée massive d’aide à Gaza, et à terme la fin définitive de la guerre déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Se disant «préoccupée» par le regain de violence de dimanche, l’ONU a exhorté «toutes les parties à respecter pleinement leurs engagements».

«153 tonnes de bombes»

La Défense civile à Gaza, services de secours qui opèrent sous l’autorité du Hamas, avait fait état d’au moins 45 Palestiniens tués dimanche dans les frappes israéliennes, dont des civils et un journaliste. «Je ne comprends pas pourquoi, malgré le cessez-le-feu à Gaza, la guerre a repris», s’est indigné lundi un déplacé, Imad Nahed Issa, dans le camp de Nousseirat, où des proches pleuraient des victimes des frappes de la veille.

L’armée israélienne a aussi annoncé la mort au combat de deux soldats dimanche à Rafah, dans le sud de Gaza. Benjamin Netanyahu a affirmé lundi que l’armée avait largué la veille après ces décès «153 tonnes de bombes» sur Gaza. Lundi, la Défense civile a fait état de quatre Gazaouis tués par des tirs israéliens à l’est de Gaza-Ville, où l’armée israélienne a dit avoir ciblé des assaillants qui s’approchaient de la «ligne jaune», la ligne de repli des troupes israéliennes à l’intérieur de la bande de Gaza, convenue dans le cadre du cessez-le-feu.

L’armée a ensuite indiqué avoir «commencé» à matérialiser la «ligne jaune» pour «établir une clarté tactique sur le terrain». Le marquage, qui «doit se poursuivre», consiste en une série de poteaux peints en jaune, de 3,5 mètres de haut, placés «environ tous les 200 mètres», détaille l’armée, qui a diffusé des images aériennes de blocs jaunes posés au sol à quelques centaines de mètres les uns des autres.

Le Hamas au Caire

Une délégation du Hamas est de son côté au Caire lundi pour discuter avec les médiateurs égyptiens et qataris du cessez-le-feu et d’un prochain dialogue interpalestinien.

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas et l’amnistie ou l’exil de ses combattants ainsi que la poursuite du retrait israélien de Gaza. Il exclut tout rôle du Hamas dans la gouvernance de Gaza.

Le Hamas refuse jusque-là de désarmer, réclame le retrait total israélien de Gaza et affirme qu’il entend participer à toute discussion sur l’avenir du territoire.

Ce dialogue interpalestinien aborderait «la formation d’un comité d’experts indépendants chargé de la gestion de Gaza» après la guerre, selon une source proche des discussions, alors que le plan américain prône une autorité de transition formée de technocrates, chapeautée par un comité dirigé par le président américain.

L’attaque du 7 octobre a entraîné côté israélien la mort de 1221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir de données officielles. L’offensive israélienne menée en représailles a fait 68’216 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.