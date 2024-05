Des activistes du climat ont mené une action de blocage au Gothard

1 minute

(Keystone-ATS) Une dizaine de militants climatiques de Renovate Switzerland ont brièvement bloqué l’autoroute A2 à la hauteur de Wassen (UR), vers le portail nord du tunnel du Gothard. Certains se sont collés à la chaussée avant d’être évacués par la police.

L’action de blocage a eu lieu près de l’aire autoroutière de repos de Dieden, à proximité de Wassen, a indiqué la police cantonale uranaise à l’agence de presse Keystone-ATS. Renovate a annoncé son action vers midi sur X, précisant que deux activistes s’étaient collés au bitum.

Selon la police cantonale, l’évacuation des militants a été rapide. L’action n’a pas perturbé le trafic étant donné qu’un bouchon s’étirait à la mi-journée sur 16 km à l’entrée nord du tunnel, en direction du Tessin.

Sur X, Renovate Switzerland a fustigé la “trahison” et l'”abandon” des politiques en matière de protection du climat. Dans une pétition qu’il appelle à signer, le groupe demande notamment à la Confédération d’interdire dès 2025 la vente de voitures neuves propulsées par des carburants fossiles et d’investir “massivement” dans la mobilité douce et les transports en commun.

Aux abords du tunnel du Gothard, où les bouchons sont fréquents, 96% des véhicules roulent aux énergies fossiles, critique encore Renovate.