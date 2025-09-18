La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des arnaques aux fausses amendes dans le Jura

Keystone-SDA

Des courriels frauduleux demandant le paiement d'amendes ont été envoyés récemment à des particuliers dans le Jura. La police cantonale lance un appel à la vigilance face à ces tentatives d'arnaques.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Alors que plusieurs cas de courriels mensongers ont été signalés, la police rappelle qu’il ne faut ni payer, ni cliquer sur les liens en pièces jointes. Il ne faut pas non plus répondre à de tels courriels.

Ces derniers semblent officiels et invitent à régler des amendes inexistantes en cliquant sur un lien frauduleux. Cette tentative d’arnaque vise à soutenir de l’argent aux personnes qui se font piéger ou à obtenir des informations bancaires et personnelles, souligne jeudi la police cantonale dans un communiqué. Les courriels sont rédigés sous la forme d’un avis émanant d’une prétendue «Fondation des parkings».

La police rappelle que les autorités ne demandent jamais le paiement d’une amende par courriel sans une notification officielle préalable. En cas de doute, les destinataires sont priés de contacter la police cantonale (032 420 65 65).

