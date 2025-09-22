La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Des bénévoles retirent plus d’une tonne de déchets du lac

Keystone-SDA

Le nettoyage annuel du lac, organisé samedi et dimanche par l'association Aqua-Diving, a permis de sortir 1050 kilos de déchets des eaux genevoises. Cette 33e édition n'a eu accès qu'à la moitié des rives, à cause des restrictions liées au SailGP.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un pneu, trois téléphones portables, 19 cigarettes électroniques et 1583 mégots. Tel est l’aperçu du bilan que les bénévoles et l’association ont présenté dimanche au maire de la Ville de Genève, Alfonso Gomez, et à la commandante de la police, Monica Bonfanti.

Les bénévoles et les plongeurs ont aussi sorti de l’eau deux matelas, un vélo VTC entier, cinq bouteilles de protoxyde d’azote, et 55 kilos de vêtements, précise l’association dans un communiqué. En marge du nettoyage, Aqua-Diving a proposé un quiz géant sur l’environnement, des stands, ainsi qu’une exposition de photos revenant sur les 32 ans de l’organisation.

Dimanche, les restrictions causées par le SailGP ont limité l’accès aux quais, ainsi qu’à la plongée. Les bénévoles ont tout de même pu intervenir sur 50% des rives, grâce à un «énorme travail de réorganisation» de la part de l’association. Elle se félicite d’avoir malgré tout réussi à maintenir cette édition à la même période que les années précédentes, pendant le troisième week-end de septembre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision