Des balades thématiques pour découvrir la Ville de Genève autrement

Keystone-SDA

La Ville de Genève propose dès jeudi et jusqu'à la fin du mois de mai une vingtaine de balades collectives pour découvrir la cité sous différents angles. Ces parcours thématiques gratuits invitent à observer et ressentir la ville tout en réfléchissant à la cité de demain.

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(Keystone-ATS) Des balades permettront de remonter le temps pour explorer l’histoire de la planète et du vivant, d’autres offriront une immersion dans la nature urbaine. Il sera aussi question de la visibilité de l’histoire des femmes ou de la migration, qui ont façonné Genève.

«Marcher la ville» est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’année de mairie d’Alonso Gomez. Le magistrat écologiste rappelle que «marcher améliore non seulement la condition physique, mais apaise aussi l’esprit et favorise le lien social». Ces balades guidées sont gratuites, mais il faut s’inscrire pour y participer.

https://www.geneve.ch/agenda/marcher-ville-ecoute-ville