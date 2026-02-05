Des braqueurs blessent un employé d’une société à Meyrin (GE)

Keystone-SDA

Plusieurs hommes armés ont braqué jeudi soir une société active dans l'or à Meyrin (GE). Un employé a été légèrement blessé.

(Keystone-ATS) «Nous avons été appelés peu avant 19h00», a affirmé à Keystone-ATS une porte-parole de la police genevoise, confirmant une information en ligne de la Tribune de Genève. La police est immédiatement intervenue dans cette société.

Les braqueurs «étaient plusieurs» et ont pris la fuite, a encore ajouté la porte-parole. Ils étaient toujours activement recherchés dans la soirée.

Le Service d’incendie et de secours (SIS) a oeuvré pour éteindre un incendie d’un véhicule. La police ne savait pas pour le moment si un butin a pu être récupéré par les malfrats. Le Ministère public s’est lui saisi de cette affaire.