Des centaines de personnes à Berne pour la paix à Gaza

(Keystone-ATS) Plus d’un millier de personnes se sont réunies, une nouvelle fois, samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne en faveur de la fin des hostilités à Gaza. Les organisateurs demandent notamment à la Suisse de s’engager pour un cessez-le-feu durable.

Les organisatrices et organisateurs de la manifestation demandent à la Suisse d’assumer sa responsabilité humanitaire en s’engageant activement pour un cessez-le-feu immédiat et durable et en poursuivant ses contributions à l’Unrwa, écrit l’un d’eux, le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) dans un communiqué. Selon ce dernier, 1200 personnes étaient présentes à Berne pour cette manifestation nationale pour une paix juste en Palestine/Israël.

“Ensemble sur la Place fédérale à Berne, nous demandons: STOP à la souffrance à Gaza”. Face à la menace de génocide, la Suisse doit agir, écrit Amnesty International sur le réseau social X. L’ONG, qui est parmi les organisateurs de la manifestation, fait signer lors de cet événement une pétition exigeant le maintien du financement de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Des discours ont été tenus par des personnes concernées issues des communautés juive et palestinienne ainsi que par des personnalités politiques dont l’ex-présidente de la Confédération Ruth Dreifuss. La manifestation s’est tenue à l’appel notamment d’Amnesty Internationale (AI), la Voix juive pour la démocratie et la justice en Israël/Palestine (JVPJ), Solidarité avec la Palestine/Suisse ainsi que le GSsA.

“Immédiat et durable”

“Il faut un cessez-le-feu immédiat et durable ainsi que des mesures d’envergure pour garantir l’aide humanitaire et protéger la population civile”, a déclaré Seraina Soldner de Solidarité avec la Palestine/Suisse, citée dans le communiqué. Le 29 avril, la Suisse discutera des contributions au financement de l’Unrwa.

“Au vu de la catastrophe humanitaire à Gaza, il est irresponsable de suspendre les contributions suisses à l’Unrwa. Nous appelons la Suisse, en tant qu’Etat dépositaire des Conventions de Genève, à assumer sa responsabilité humanitaire et à maintenir ses contributions” à l’organisation, a déclaré Guy Bollag de JVJP, lui aussi cité dans le communiqué.

Alors que la représentation suisse au Conseil de sécurité de l’ONU s’engage pour un cessez-le-feu et une aide humanitaire, le Parlement à Berne bloque cette aide urgente et indispensable, a ajouté la représentante d’AI, Gabriela Mirescu Gruber citée dans un communiqué de l’organisation. La majorité du Parlement continue de refuser de financer l’Unrwa, s’indigne-t-elle.

Représentante de Swiss Jews Against Occupation, Timrah Schmutz a quant à elle expliqué que “de nombreuses personnes juives dans le monde – et des Israéliens et Israéliennes sur place – sont touchées par le nombre énorme de victimes civiles de cette terrible guerre et par la situation humanitaire épouvantable à Gaza”. De plus en plus de personnes juives rejettent l’occupation et l’oppression et se joignent à l’appel pour un cessez-le-feu immédiat, des accords sur les otages et l’entrée sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza, a-t-elle précisé, elle aussi citée dans le communiqué du GSsA.