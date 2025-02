Des centaines de sites du gouvernement américain inaccessibles

Keystone-SDA

Des centaines de sites Internet du gouvernement américain étaient inaccessibles lundi, a constaté l'AFP, dont celui de l'agence américaine pour le développement international (USAID). D'autres sites ont supprimé les références aux communautés LGBT.

2 minutes

(Keystone-ATS) Sur une liste officielle de près de 1400 sites en ligne, plus de 350 sont indisponibles. Il s’agit notamment de sites liés aux ministères de la défense, du commerce, de l’énergie, des transports, du travail, mais aussi à la CIA ou encore celui de la cour suprême des Etats-Unis d’Amérique.

L’heure exacte à laquelle les sites sont devenus indisponibles n’est pas connue. Et il n’est pas possible, pour l’heure, de déterminer s’ils ont été temporairement mis hors-service ou supprimés sur instruction du gouvernement américain.

Le président américain Donald Trump a chargé le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, de tailler dans les dépenses publiques. Dans une vidéo sur son réseau social X, l’homme le plus riche de la planète a estimé que l’USAID, qui gère des milliards de dollars d’aide à travers le monde, était « sans espoir ». « Elle doit disparaître. C’est irrémédiable », a-t-il insisté, assurant que Donald Trump était « d’accord ».

« Dangereuse lacune »

Selon les médias américains, plusieurs sites du gouvernement ont supprimé les références aux LGBT (lesbiennes, « gays », bisexuels et transgenres) alors que Donald Trump, soutenu par une frange très conservatrice de la population, a juré d’en finir avec « l’idéologie transgenre ».

Le président a déjà décidé de mettre fin aux programmes dits « DEI » (pour diversité, équité et inclusion) au sein de l’administration.

La suppression de contenu sur le sida ou destiné aux LGBT sur des sites d’agences de santé est « profondément préoccupante et crée une dangereuse lacune en matière d’informations et de données scientifiques permettant de surveiller les épidémies et d’y répondre », a regretté l’IDSA (Infectious Diseases Society of America), une association de médecins.

Les maladies comme la variole du singe (Mpox), le sida ou d’autres maladies ou infections sexuellement transmissibles « sont une menace pour la santé publique et touchent l’ensemble de la population », a-t-elle rappelé dans un communiqué.