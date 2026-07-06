Des comptes presque à l’équilibre pour le Centre hospitalier Bienne

Keystone-SDA

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Le Centre hospitalier Bienne (CHB) a enregistré un déficit de 700'000 francs en 2025, ce qui représente toutefois une amélioration par rapport à la perte de 1,8 million de 2024. L'institution veut continuer de développer l'ambulatoire et le recours aux soins intégrés.

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(Keystone-ATS) Le CHB a à nouveau réussi à accroître ses parts de marché. Dans un communiqué diffusé lundi, l’exercice 2025 est qualifié de «réjouissant». Le produit d’exploitation est en hausse. Il s’élève à 301 millions de francs, contre 286 millions en 2024. Les charges d’exploitation ont aussi progressé, atteignant 281 millions (268 millions en 2024).

La perte de 700’000 francs prend en compte le résultat financier ainsi qu’un amortissement exceptionnel de 1,7 million en rapport avec le projet de nouvel hôpital.

Davantage de consultations ambulatoires

Le développement du centre ambulatoire de santé Medin Biel/Bienne, situé près de la gare, offre la «bonne réponse» aux besoins de la population et indique la voie à suivre pour l’avenir, souligne l’institution. Pour le CHB, il est en effet clair qu’il faut repenser les soins de santé, l’avenir se situant dans l’ambulatoire.

L’an dernier, le CHB a enregistré une hausse de 9,7% du nombre de consultations ambulatoires par rapport à l’année précédente. Dans le secteur stationnaire, la demande s’est stabilisée, avec une légère hausse de 1,4%. Au total, l’institution a réalisé plus de 250’000 consultations ambulatoires et pris en charge 14’600 cas stationnaires.

Collaborations

Le CHB a par ailleurs franchi en 2025 une étape décisive en transférant les interventions chirurgicales vers le milieu ambulatoire, grâce à un partenariat tarifaire avec le canton de Berne et la communauté HSK (Helsana, Sanitas et KPT).

La prochaine étape se profile d’ici 2027. Il est prévu de créer à Bienne un centre intégré de soins, de conseil et de rencontre, où différentes offres innovantes seront développées pour faire face à l’augmentation attendue des maladies chroniques.

Le CHB compte aussi continuer de développer les soins intégrés en réseau. Il a développé des collaborations au niveau local, mais aussi suprarégional par le biais du Réseau bleu, qui regroupe également l’Hôpital du Jura, le Réseau hospitalier neuchâtelois, les Etablissements hospitaliers du nord vaudois et l’Ensemble hospitalier de la Côte (VD). L’objectif est de rendre les soins plus accessibles, plus efficaces et mieux coordonnés.