Des crédits pour assainir et moderniser le site de Dorigny

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois sollicite du Grand Conseil un crédit-cadre de 16,5 millions de francs pour assainir et moderniser certaines infrastructures du site de l'Université de Lausanne (UNIL) à Dorigny. Cette première tranche concerne les infrastructures routières, l'évacuation des eaux et l'éclairage public du campus.

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(Keystone-ATS) L’UNIL compte un réseau de routes, de conduites d’eau et d’éclairage public qui dessert l’ensemble du bâti sur plus de 90 hectares. La construction de ces équipements a suivi le développement du campus depuis l’installation à Dorigny au début des années 1970.

Ces infrastructures ont fait l’objet d’un entretien régulier de la part des services de l’UNIL qui en ont la charge. Mais leur âge parfois avancé ainsi que l’évolution du campus rendent nécessaires l’assainissement et la modernisation d’une grande partie d’entre elles durant les prochaines années, explique jeudi le canton.

Mobilité douce

Le crédit-cadre demandé au Grand Conseil financera un premier cycle de travaux. L’assainissement des routes permettra notamment la création d’espaces cyclables favorisant la mobilité douce. L’adaptation des réseaux d’évacuation des eaux est indispensable pour pouvoir raccorder le futur bâtiment des sciences de la vie, dont la construction débutera au premier semestre 2026.

Enfin, l’éclairage public est constitué de plus de 800 points lumineux, dont une grande partie est vétuste, disparate et énergivore. Les travaux permettront de mettre en oeuvre le plan lumière de l’UNIL établi en 2019. Ce plan vise à adapter les intensités lumineuses aux besoins de sécurité et de bien-être, tout en limitant l’impact de l’éclairage sur la faune et la flore. Il permettra aussi de réaliser des économies d’énergie.