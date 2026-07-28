Des démissions au Service des curatelles de la Ville de Bulle (FR)

Keystone-SDA

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Le Service des curatelles de la Ville de Bulle (FR) traverse une crise interne d’ampleur, avec pas moins de sept démissions en l'espace de trois mois, sur un effectif de douze curateurs. La vice-syndique Chantal Pythoud annonce, dans La Gruyère, une réorganisation.

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(Keystone-ATS) «Le service est sous tension permanente», a admis mardi la conseillère communale à la tête de la santé et des affaires sociales. «Les dossiers augmentent de façon constante et se révèlent de plus en plus complexes», a ajouté l’élue dans une interview parue dans les colonnes du trihebdomadaire couvrant le sud fribourgeois.

«Plusieurs arrêts de travail, pour certains de longue durée, ont, de fait, accru la charge de travail pour les autres collaborateurs. C’est vraiment un cercle vicieux. Il y a eu des engagements en contrat à durée déterminée (CDD) pour combler ces absences et renforcer l’équipe», a complété Chantal Pythoud.

Pas judicieux

«Mais souvent, cela n’arrive pas du jour au lendemain», a-t-elle précisé. «Le contexte économique de la commune nous impose par ailleurs de limiter l’augmentation des effectifs. Au budget 2025, nous n’avons pas ajouté de poste supplémentaire, mais avons procédé à une revalorisation salariale des curateurs.»

«Nous pensions faire un effort considérable par rapport à la reconnaissance de la difficulté du métier», a reconnu la vice-syndique socialiste, par ailleurs députée au Grand Conseil fribourgeois. «Au vu du contexte du service, ce choix n’était peut-être pas tout à fait judicieux.»

Fondamentaux

Pour le budget 2026, le Conseil communal a accepté l’ajout d’un poste de collaborateur administratif et d’un poste de cheffe du secteur social. L’équipe a également bénéficié en 2025 d’un accompagnement externe afin d’évaluer les problèmes relevés par les collaborateurs, pour essayer de les pallier.

Au-delà de la surcharge de travail déjà connue, La Gruyère, en s’appuyant sur trois témoignages de curateurs, fait mention d’un climat de travail «délétère». Ces derniers regrettent que les «fondamentaux du domaine social aient été oubliés sein du Service des curatelles», peut-on lire dans le titre du groupe St-Paul Médias.