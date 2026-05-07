Des députées veulent que le Canton mise plus sur le sport féminin

Keystone-SDA

Plusieurs députées PLR, PS et Le Centre du Valais romand ont interpellé le Conseil d'Etat, jeudi, lors de la session du Parlement de mai. Elles souhaitent que le sport féminin bénéficie de davantage de moyens en Valais. Aucun plan spécifique n'a été présenté en ce sens par le gouvernement.

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(Keystone-ATS) «Qu’il soit professionnel ou amateur, le sport féminin a besoin de moyens financiers ainsi que de soutiens cantonaux pour pouvoir se développer», estiment ces députées du Valais romand. «Or, alors même que les ressources destinées au sport en général sont limitées, elles se révèlent encore plus restreintes lorsqu’il s’agit du sport féminin.»

«Il est donc temps d’agir pour rétablir une forme d’équité et permettre au sport féminin de se développer et aux femmes de s’épanouir pleinement dans leur pratique sportive», revendiquent-elles.

Le football soutenu

En 2025, l’Etat du Valais a contribué à hauteur de 200’000 francs à l’organisation de l’Eurofoot féminin à Sion. Il a entamé un versement annuel de 70’000 francs, sur trois sans, pour le lancement de la structure SAF Foot féminin et le renforcement des équipes cantonales juniors féminines de football.

La possibilité d’intégrer une classe entièrement féminine lors des cours de formation pour monitrices Jeunesse+Sport (J+S) est désormais une réalité. Enfin, le Département de la sécurité, des Institutions et du sport (DSIS) a fait la demande expresse de pouvoir intégrer des équipes féminines dans les futures académies cantonales de football et de hockey sur glace.

Près de 500 filles au SAF

En 2024, 22’405 filles (42%) ont participé au programme fédéral J+S via une offre de 4260 cours et camps.

La structure Sport-Art-Formation (SAF), gérée par le Service de l’enseignement, «évalue les dossiers sur la valeur sportive ou artistique des candidates et candidats, indépendamment du genre», rappelle le Canton. Pour l’année actuelle, 483 filles (43%) et 660 garçons (57%) ont été admis au sein des structures SAF cantonales.

Enfin,14 filles (39%) et 22 garçons (61%) ont pu obtenir une bourse sportive de la part du Fonds du sport, en 2024.

Non aux quotas

«Le canton du Valais poursuit une politique sportive inclusive, équitable et durable, fondée sur la complémentarité entre l’Etat, les communes et les associations/fédérations sportives», a rappelé, dans sa réponse écrite, le DSIS. «La promotion du sport féminin, la prévention des discriminations et la planification cohérente des infrastructures demeurent des priorités constantes du Conseil d’Etat et de l’Office cantonal du sport.»

«Il n’y aura jamais de quota en matière de subventions, mais je peux vous assurer que le sport féminin est soutenu. L’Eurofoot féminin a permis d’avancer grandement dans la reconnaissance des filles», a ajouté le conseiller d’Etat Stéphane Ganzer, le chef du Département du DSIS, répondant à une question de la députée socialiste, Anne-Laure Secco.