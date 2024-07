Des dizaines de milliers d’hectares déboisés en Colombie l’an passé

(Keystone-ATS) La Colombie a perdu 79’256 hectares de forêt en 2023, soit une superficie équivalente à la ville de New York, a annoncé lundi le gouvernement. Elle est cependant en baisse par rapport aux 123’517 hectares déboisés en 2022.

“Il s’agit du nombre de déforestation le plus bas depuis 23 ans”, a affirmé le président Gustavo Petro sur le réseau social X (ex-Twitter). Selon lui, elle a surtout diminué dans la région amazonienne (sud-est), où 44’274 hectares de forêt ont été perdus, soit 38% de moins que l’année précédente.

“Nous devons atteindre zéro [hectares déboisés] pour préserver les poumons du monde”, a-t-il commenté. Au niveau national, la déforestation a été réduite de 36%. En 2022, le déboisement avait déjà diminué de 29% par rapport à 2021.

Selon le ministère de l’environnement, ce recul durable est dû en partie à un programme gouvernemental qui rémunère les agriculteurs en échange de la conservation de la nature.

Cultures illicites et minerais

La déforestation a aussi été particulièrement réduite dans les départements de Nariño (-65%), Cauca (-75%) et Putumayo (-52%). Ces régions du sud-ouest de la Colombie abritent des groupes armés avec lesquels le gouvernement mène des négociations de paix depuis la fin de l’année 2023.

“Nous avons identifié qu’il existe une association directe entre la paix et le résultat de la déforestation, les conditions de paix générant une réduction” du phénomène, a assuré la ministre de l’environnement Susana Muhamad dans un communiqué.

En avril, elle avait mis en garde contre une augmentation de 40% de la déforestation au cours des premiers mois de 2024, lorsque les négociations de paix sont entrées en crise.

Les experts suggèrent que l’un des groupes armés, les dissidents des FARC (qui rejettent l’accord de paix signé en 2106 avec cette guérilla marxiste) regroupés au sein de l’état-major central (EMC), a fixé le rythme de la déforestation pour faire pression sur le gouvernement à la table des négociations.

Toujours selon le ministère de l’environnement, “les pratiques d’élevage intensif, les infrastructures de transport non planifiées [les routes illégales], les cultures illicites, l’extraction illégale des minerais et de bois restent les principales causes de la déforestation en Colombie”.