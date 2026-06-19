Des dizaines de tortues cistudes relâchées dans la Grande Cariçaie

Keystone-SDA

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Le canton de Fribourg a procédé vendredi au deuxième relâcher de cistudes d’Europe dans la Grande Cariçaie avec des élèves d'une école primaire. Cette opération s’inscrit dans un programme de renforcement de la seule espèce de tortue indigène de Suisse.

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(Keystone-ATS) La cistude d’Europe figure parmi les espèces au bord de l’extinction sur la Liste rouge des reptiles de Suisse. Sa conservation est donc considérée comme hautement prioritaire par la Confédération. Pour cette raison, l’Etat de Fribourg a mis en place un programme de renforcement avec un relâcher annuel dans la Grande Cariçaie jusqu’en 2028.

En 2025, 70 cistudes d’Europe avaient été relâchées, dont 18 pucées et 5 équipées de balises GPS solaires. Ce suivi a permis de récolter des informations sur l’utilisation de l’habitat, les déplacements et le comportement après le relâcher. Les données ont mis en évidence une capacité d’adaptation de ces tortues.

Vendredi, 80 nouvelles cistudes ont été relâchées au même endroit par une classe de l’école primaire de Cheyres-Châbles. Cinq d’entre elles sont équipées d’une balise GPS solaire afin de poursuivre l’analyse scientifique. La participation des élèves de la région contribue à sensibiliser la jeune génération à la protection de la biodiversité et de la faune indigène, souligne vendredi le canton.

Les autorités rappellent qu’il est strictement interdit de relâcher soi-même des animaux sauvages dans la nature. De telles pratiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur la biodiversité et la faune indigène.