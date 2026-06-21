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Des eaux usées polluent la rivière Albeuve à Epagny (FR)

Keystone-SDA

Des eaux usées ont pollué samedi la rivière Albeuve à Epagny (FR). Plusieurs poissons ont trouvé la mort, selon la police.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La commune a dès lors interdit la baignade dans ce cours d’eau. Les eaux usées provenaient d’un point de rejet raccordé au réseau communal. Cette canalisation était bouchée en amont, a indiqué dimanche la police cantonale de Fribourg.

Une entreprise mandatée par la commune a pu déboucher les canalisations obstruées. Le garde-chasse a constaté la mort de plusieurs poissons. Une enquête menée par le Service de l’environnement est actuellement en cours. La cause exacte de l’obstruction fait encore l’objet d’une enquête.

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