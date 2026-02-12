Des escrocs dérobent 188’000 francs dans le canton de Berne

Keystone-SDA

La police cantonale bernoise enregistre depuis le début du mois de février une forte augmentation des signalements d’appels téléphoniques frauduleux. Dans deux cas, des malfaiteurs sont parvenus à soutirer un montant total de 188’000 francs.

(Keystone-ATS) Ces tentatives d’escroquerie par téléphone touchent tout le canton. Les malfaiteurs s’expriment en suisse allemand, en allemand, en français ainsi qu’en anglais. Les auteurs contactent leurs victimes en se faisant passer pour des représentants de la police, d’une autorité ou d’une banque suisse.

Le 3 février, un homme s’est présenté comme représentant d’une autorité fédérale, affirmant que le compte bancaire de la victime était sur le point d’être piraté, rapporte jeudi la police. La victime a alors retiré de l’argent et l’a déposé à un endroit indiqué. L’escroc a ainsi dérobé 127’000 francs en espèces.

Dans un autre cas, le 7 février, un escroc a prétendu qu’un problème affectait le compte bancaire de la victime et qu’un logiciel devait être téléchargé. Ce programme permettait un accès à distance à l’ordinateur. Après son installation, la victime a été invitée à se connecter à son e-banking. Grâce à l’accès à distance, l’escroc a dérobé environ 61’000 francs.

Entreprises visées

Dans le canton du Jura, les tentatives d’escroquerie téléphonique ciblent des entreprises et des commerces. Des personnes se font passer pour des administrations communales et proposent la publication d’annonces dans de prétendus tout-ménages communaux à des tarifs excessifs, met en garde la police cantonale jurassienne.

Les communes de Coeuve, Courgenay, Fontenais et Courchavon ont notamment été touchées par ces tentatives d’escroquerie. Toutes rappellent qu’elles ne mandatent aucune société ou personne pour effectuer ce type de démarchage téléphonique.