Des experts pour les dégâts aux cultures dans le canton de Berne

Keystone-SDA

Le canton de Berne pourrait dorénavant confier l'évaluation des dommages causés par les animaux sauvages aux cultures agricoles à des experts ayant suivi une formation. Le Grand Conseil a adopté lundi par 109 voix contre 38 un postulat chargeant le Conseil-exécutif d'étudier l'externalisation de cette mission aujourd'hui confiée à un garde-faune.

(Keystone-ATS) Le nombre et l’ampleur des dommages causés par la faune aux cultures et aux pâturages ne cessent d’augmenter, constatent les auteurs de la motion adoptée sous forme de postulat. L’évaluation en matière d’estimation des dommages agricoles est en grande majorité effectuée par des gardes-faune cantonaux qui n’ont suivi aucune formation spécifique, ont souligné des députés UDC.

Cette situation donne régulièrement lieu à des avis discordants et suscite l’insatisfaction des agriculteurs. Raison pour laquelle les partisans de cette intervention parlementaire veulent faire en sorte que les examens techniques des dommages soient réalisés par des experts qualifiés non issus de la région où ils interviennent.

La qualification professionnelle des personnes chargées d’évaluer les dommages doit être garantie, soit par des mesures spécifiques de formation et de perfectionnement au sein du personnel cantonal, soit par le recours à des organisations externes spécialisées comme par exemple l’Union suisse des paysans.

Chaque année, l’Inspection bernoise de la chasse reçoit entre 480 et 550 demandes d’indemnisation de dommages causés par la faune sauvage. Le montant des dommages s’élève actuellement à environ 500’000 par an dans le canton avec une nette tendance à la hausse.

Le Conseil-exécutif recommandait l’adoption de motion en tant que postulat et s’est dit prêt à mettre en oeuvre les mesures souhaitées si les moyens nécessaires étaient approuvés par le Grand Conseil.