Des grands hôpitaux de Gaza visés par des opérations israéliennes

(Keystone-ATS) Des dizaines de frappes israéliennes ont touché lundi la bande de Gaza, où au moins deux grands hôpitaux sont visés par des opérations militaires, dans le territoire palestinien menacé de famine après cinq mois et demi de guerre entre Israël et le Hamas.

Les bombardements ont fait 107 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste, dont au moins 26 à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où cinq maisons ont été touchées, et 18 personnes tuées dans une même maison à Deir el-Balah, dans le centre.

Pendant la nuit, plus de 50 frappes ont visé notamment Rafah et la ville voisine de Khan Younès, ainsi que la ville de Gaza dans le nord et le centre du territoire, selon les autorités du Hamas.

Au moins deux grands hôpitaux, accusés par Israël d’abriter des bases du Hamas, sont à présent visés par des opérations de l’armée, une semaine après le début de l’intervention lancée le 18 mars contre l’hôpital al-Chifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire.

Cet hôpital et ses environs ont été visés lundi par des tirs d’artillerie, selon les autorités du Hamas, tout comme les abords de l’hôpital al-Amal de Khan Younès (sud), assiégé depuis la veille par l’armée. Des témoins avaient aussi signalé dimanche une incursion aux abords de l’hôpital Nasser, proche d’al-Amal.

“Nous souffrons”

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué lundi que des véhicules israéliens bloquaient toutes les entrées de l’hôpital al-Amal, où il ne restait, outre le personnel, que neuf malades et quelques civils, après l’évacuation dimanche des déplacés qui y avaient trouvé refuge.

L’armée a annoncé poursuivre ses opérations “ciblées” dans l’hôpital al-Chifa, où environ “500 terroristes” ont été arrêtés jusqu’à présent et 170 autres tués.

Plus de 20 combattants palestiniens ont été tués dimanche dans le secteur d’al-Amal “lors de combats rapprochés et de frappes aériennes” et des armes dont des lance-roquettes ont été découvertes, a ajouté l’armée.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a une nouvelle fois appelé dimanche à un “cessez-le-feu immédiat”, après avoir dénoncé le “cauchemar sans fin” vécu par la population de Gaza.

A Jabaliya (nord), des habitants faisaient la queue pour remplir des bidons d’eau. “Nous n’avons même pas de nourriture pour nous donner l’énergie d’aller chercher de l’eau, sans parler des enfants innocents, des femmes et des personnes âgées”, a témoigné un homme, Bassam Mohammed al-Haou.

“Nous souffrons beaucoup du manque d’eau, toutes les canalisations et les pompes ont cessé de fonctionner depuis le début de la guerre”, a raconté à l’AFP un autre homme, Falah Saed.

La guerre a éclaté le 7 octobre quand des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d’Israël qui a entraîné la mort d’au moins 1160 morts, essentiellement des civils, selon un décompte de l’AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

D’après Israël, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d’entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes.

En représailles, Israël a juré de détruire le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l’Union européenne. Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu’à présent 32’333 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Une “énorme erreur”

Des discussions à Doha, par l’intermédiaire du Qatar, des Etats-Unis et de l’Egypte, n’ont pas permis de parvenir à un accord sur une trêve associée à la libération d’otages retenus à Gaza.

Un responsable du Hamas a fait état samedi de “profondes divergences” entre les deux camps.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est par ailleurs attendu lundi à Washington, à l’heure où les Etats-Unis redoublent de pressions sur Israël pour parvenir à un cessez-le-feu ainsi que l’entrée d’une aide humanitaire accrue à Gaza.

Les Etats-Unis appellent notamment leur allié à renoncer à une offensive terrestre sur Rafah, où sont massés selon l’ONU près d’un million et demi de Palestiniens, pour la plupart des déplacés.

La vice-présidente américaine Kamala Harris a affirmé sur la télévision américaine ABC qu’une invasion de Rafah serait “une énorme erreur”. “Je n’exclus rien”, a-t-elle ajouté, interrogée sur d’éventuelles “conséquences” pour Israël d’une telle opération.

Appel bloqué

Lundi soir, le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenter à nouveau d’adopter un texte exigeant un “cessez-le-feu immédiat” à Gaza, un appel plusieurs fois bloqué par les Etats-Unis qui ont toutefois récemment montré des signes de changement de ton face à leur allié israélien.

La Chine a annoncé lundi son soutien à ce texte, issu du travail des membres non-permanents du Conseil, quelques jours après avoir mis son veto, tout comme la Russie, à un projet de texte américain.

La dernière version vue dimanche par l’AFP “exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan”, commencé le 11 mars, devant “mener à un cessez-le-feu durable et permanent”, “exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages” ainsi que la “levée de tous les obstacles” à l’aide humanitaire.

Cette aide arrivant principalement depuis l’Egypte via Rafah est contrôlée strictement par Israël et entre dans la bande de Gaza en quantité très insuffisante, face aux immenses besoins des 2,4 millions d’habitants.

Confrontée à cette crise humanitaire majeure, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé dimanche être désormais formellement interdite par Israël de toute livraison d’aide alimentaire dans le nord du territoire, où la situation est particulièrement dramatique.

Antonio Guterres a défendu lundi en Jordanie l’agence de l’ONU, qu’il a décrite comme une “source d’espoir et de dignité”.