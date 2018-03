Même si tout n'a pas parfaitement fonctionné, les Biennois du skip Andreas Schwaller semblent sur la bonne voie. Ils seront qualifiés pour les demi-finales s'ils remportent deux de leurs trois dernières rencontres contre la Suède, l'Ecosse et le Luxembourg. Ils ne commettront sans doute pas l'erreur de sous-estimer les Luxembourgeois, victorieux des Allemands au cinquième tour. Après avoir été battus par les Danois, deuxièmes l'an dernier, les Suisses ont bien maîtrisé la partie très importante contre les Allemands. Alignant le jeune Marco Ramstein, en lieu et place de Damian Grichting malade, les Suisses ont dû toutefois attendre un end supplémentaire pour l'emporter, grâce à un take-off d'Andreas Schwaller. Chez les dames, les Françaises qui avaient perdu toutes leurs rencontres précédentes n'ont pas posé de problèmes aux Suissesses. Celles-ci sont désormais assurées de participer aux demi-finales. En effet, même si elles perdaient leurs dernières rencontres face à la Norvège et à l'Allemagne, elles termineraient, au pire, au quatrième rang. swissinfo avec les agences

Des hauts et des bas pour les Suisses en curling 12. décembre 2000 - 21:47 Les Suissesses ont pratiquement assuré leur participation aux demi-finales des Championnats d'Europe en battant les Françaises 10-3, les messieurs ont la tâche plus ardue: après s'être inclinés face au Danemark (8-3), ils ont battu l'Allemagne (7-5). Même si tout n'a pas parfaitement fonctionné, les Biennois du skip Andreas Schwaller semblent sur la bonne voie. Ils seront qualifiés pour les demi-finales s'ils remportent deux de leurs trois dernières rencontres contre la Suède, l'Ecosse et le Luxembourg. Ils ne commettront sans doute pas l'erreur de sous-estimer les Luxembourgeois, victorieux des Allemands au cinquième tour. Après avoir été battus par les Danois, deuxièmes l'an dernier, les Suisses ont bien maîtrisé la partie très importante contre les Allemands. Alignant le jeune Marco Ramstein, en lieu et place de Damian Grichting malade, les Suisses ont dû toutefois attendre un end supplémentaire pour l'emporter, grâce à un take-off d'Andreas Schwaller. Chez les dames, les Françaises qui avaient perdu toutes leurs rencontres précédentes n'ont pas posé de problèmes aux Suissesses. Celles-ci sont désormais assurées de participer aux demi-finales. En effet, même si elles perdaient leurs dernières rencontres face à la Norvège et à l'Allemagne, elles termineraient, au pire, au quatrième rang. swissinfo avec les agences