Des incendies sévissent toujours en France, Espagne et Portugal

Keystone-SDA

Partager

Les pompiers combattent les incendies lundi en France, mais aussi en Espagne et au Portugal voisins, où les flammes ont dévasté des milliers d'hectares, attisés par une nouvelle vague de chaleur importante.

4 minutes

(Keystone-ATS) En France, un incendie qui s’est déclaré samedi soir dans le sud-ouest du pays a déjà parcouru 4600 hectares et entraîné l’évacuation de 10’000 personnes tout en perturbant le Tour de France, selon les autorités.

La Commission européenne a annoncé avoir envoyé quatre bombardiers d’eau qui «arriveront aujourd’hui même depuis Chypre et la Suède pour renforcer les pompiers français autour de Perpignan», a précisé sur X la présidente de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen.

Sept cents pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir l’incendie malgré des conditions météorologiques défavorables, marquées par le vent, la sécheresse de l’air et les fortes chaleurs.

Cinq personnes, dont deux sapeurs-pompiers, ont été blessés dans cet incendie qui s’est propagé au massif des Aspres, aride et difficile d’accès. Cinquante bâtiments ont été endommagés par les flammes à divers degrés, a avancé le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe.

Les coureurs du Tour de France ont pris le départ de la 3e étape, lundi à Granollers (Espagne), direction la France, où le final aura lieu sans public du fait de l’important incendie dans les Pyrénées-Orientales.

Les pompiers français sont également mobilisés sur de multiples feux ailleurs dans le sud de la France.

Les Pyrénées-Orientales restent, comme 15 autres départements français, en vigilance orange canicule lundi, avec des températures qui pourraient atteindre les 40°C localement.

Ce troisième épisode caniculaire en moins de deux mois, d’une rare intensité, favorise les départs de feu.

Météo-France alerte contre un «danger de feux persistants», alors que les fortes chaleurs devraient se maintenir jusqu’à la fin de la semaine dans le pays.

Dès mardi, la vigilance orange canicule concernera 61 départements, avec des températures prévues entre 35 et 38°C, voire jusqu’à 41°C dans le sud-ouest, a annoncé lundi Météo-France, qui prévoit une «extension» des fortes chaleurs à d’autres départements dans ses prochains bulletins.

En Espagne, la vague de chaleur qui sévit particulièrement dans le sud et le nord devrait durer «au moins jusqu’à mercredi», a indiqué lundi l’Agence météorologique nationale (Aemet).

43°C

Fin juin, une vague de chaleur avait fait suffoquer des centaines de millions d’habitants en Europe. En France, ce mois a été le plus chaud jamais connu, après une première canicule déjà inédite en mai.

En Espagne, les températures ont atteint par endroits 43°C dimanche en Andalousie (sud) et en Estrémadure (sud-ouest), tandis que Pampelune, où s’ouvrent les très populaires fêtes de San Fermín, devait enregistrer 39°C lundi dans la journée.

Le porte-parole de l’Aemet, Ruben del Campo, a qualifié de «très élevé» le risque d’incendies en raison notamment d’une «chaleur intense qui se poursuivra pratiquement toute la semaine».

En Catalogne (nord-est), un feu de forêt près de Gérone reste sous étroite surveillance des pompiers, après que la fumée a commencé vendredi à menacer les plages touristiques de la Costa Brava et atteint l’île de Majorque, située à plus de 250 km.

Durant la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont poursuivi leur travail à l’intérieur d’un périmètre de plus de 40 kilomètres pour contrôler d’éventuelles reprises des flammes.

Au Portugal voisin, un vaste feu de forêt a ravagé au moins 13’000 hectares de végétation à Vouzela (nord) d’après le dernier bilan des autorités. Le feu était lundi matin «en cours de résolution sans risque de propagation», a indiqué sur son site l’Autorité nationale de la protection civile.

Lundi, une grande partie du territoire continuait de présenter un risque incendie élevé ou très élevé avec quatre régions du nord et du centre du pays toujours placées en vigilance rouge en raison de fortes chaleurs.

La plupart des départs de feu sont d’origine humaine, selon les pompiers, mais leur développement est favorisé par la multiplication des vagues de chaleur et de la sécheresse sous l’effet du changement climatique.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d’énergies fossiles par les humains.

En 2025, les superficies ravagées en Europe par les incendies de forêt ont atteint le chiffre record de 1’034’550 d’hectares.