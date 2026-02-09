Des incertitudes persistent dans l’économie fribourgeoise

Keystone-SDA

Malgré le soulagement lié à la baisse des droits de douane américains de 39% à 15%, des incertitudes persistent chez les acteurs économiques du canton de Fribourg. En effet, le contexte mondial reste tendu et continue de peser sur la demande étrangère.

Les résultats des enquêtes conjoncturelles du KOF de décembre 2025 et de janvier 2026 témoignent d'un certain soulagement dans l'industrie exportatrice, au niveau fribourgeois comme à l'échelle nationale. Celles-ci anticipent une amélioration de leur activité dans les six prochains mois, souligne lundi le canton de Fribourg dans un communiqué.

Après la baisse mi-décembre des taxes douanières américaines de 39% à 15%, avec effet rétroactif au 14 novembre, la politique commerciale des Etats-Unis reste imprévisible. Par ailleurs, les droits de douane restent nettement supérieurs à leur niveau d’il y a une année. Sur le plan mondial aussi, les tensions géopolitiques sont élevées.

Dans le commerce de détail fribourgeois, la situation actuelle est jugée globalement satisfaisante, voire bonne, par les entreprises interrogées par le KOF. Tout comme à l’échelle nationale, le climat de consommation s’est légèrement amélioré fin 2025. Les commerçants fribourgeois anticipent une activité stable pour les six prochains mois.

Record du nombre de faillites

De son côté, le nombre de faillites a continué d’augmenter dans le canton de Fribourg. Pas moins de 117 procédures ont été ouvertes au quatrième trimestre 2025, ce qui constitue un nouveau record trimestriel. Au total, 336 faillites ont été enregistrées en 2025, soit 57,7% de plus qu’en 2024. Cette hausse s’explique par la conjoncture fragile dans certains secteurs, mais aussi par les nouvelles prescriptions légales relatives aux créances de droit public, entrées en vigueur en début d’année dernière.

Entre octobre et décembre 2025, le nombre de nouvelles entreprises est resté stable par rapport au troisième trimestre. Il est toutefois en hausse de 20% par rapport au quatrième trimestre 2024.

Le secteur du tourisme a lui aussi affiché une croissance entre octobre et novembre, après les records enregistrés lors des deux trimestres précédents. Plus de 83’200 nuitées ont été enregistrées dans les hôtels fribourgeois sur ces deux mois, ce qui représente une hausse de 8,1% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette croissance devrait se poursuivre ces prochains mois, principalement grâce aux championnats du monde de hockey qui se tiendront au mois de mai à Zurich et à Fribourg.