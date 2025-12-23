La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des inquiétudes autour d’un projet hydraulique sur la Sarine

Groupe E a lancé un important projet de construction hydraulique sur la Sarine. Dans le canton de Berne, des députés de l'UDF, de l'UDC, du Centre et du PLR s'inquiètent de ses conséquences sur le bilan hydrique.

(Keystone-ATS) Selon eux, le projet «Schiffenensee-Murten» («lac de Schiffenen-Morat») aura d’importantes conséquences sur les nappes phréatiques et, donc, sur l’eau potable dans le Seeland.

Les incidences sur l’agriculture risquent également d’être importantes. Les rendements des centrales hydroélectriques dans le Seeland pourraient en outre diminuer. La pression sur la faune sauvage, notamment sur les espèces de poissons menacées, va également s’accroître, selon eux.

Dans une prise de position publiée lundi, le Conseil-exécutif bernois indique qu’il peut participer à différents groupes de travail. Il ajoute que les préoccupations des députés y seront examinées avec soin. Les conséquences du projet, elles, seront détaillées dans une étude d’impact environnemental, disponible au plus tôt début 2027.

Avec son projet, le Groupe E veut contribuer à l’amélioration écologique de la Sarine en aval du barrage de Schiffenen (FR). Le groupe énergétique souhaite notamment supprimer les effets de variation de niveau de la centrale électrique.

Groupe E prévoit dans le même temps d’accroître sa production. Il souhaite construire un tunnel entre le lac de Schiffenen et Morat (FR). L’eau sera utilisée pour produire de l’électricité dans une centrale souterraine.

