Des livres rares également volés dans les bibliothèques suisses

2 minutes

(Keystone-ATS) Europol, en collaboration avec d’autres polices, a interpellé mercredi quatre voleurs présumés de livres anciens et rares en Géorgie et en Lettonie. Le gang aurait dérobé au moins 170 ouvrages dans différentes bibliothèques d’Europe, notamment en Suisse.

Europol évalue la valeur de la marchandise volée à quelque 2,5 millions d’euros (environ 2,4 millions de francs), a indiqué jeudi l’agence européenne de police. Certains des artéfacts volés auraient été vendus lors de ventes aux enchères à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Ils sont désormais pratiquement impossibles à récupérer.

Lors des arrestations menées mercredi, 150 livres ont pu être saisis. Europol et ses partenaires avaient auparavant interpellé cinq suspects dans différents pays. Au total, neuf personnes ont été arrêtées. L’Office fédéral de la police (fedpol) a participé aux enquêtes.

Des originaux contre des copies

La bande criminelle a volé des livres entre 2022 et 2023 dans des bibliothèques en République tchèque, en Estonie, en France, en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Suisse. Les voleurs s’en sont pris à des livres rares et généralement russes. Les premières éditions des auteurs Alexandre Pouchkine et Nicolas Gogol ont par exemple été dérobées.

Dans certains cas, les malfrats se présentaient dans les bibliothèques en tant qu’universitaires pour accéder aux livres. Dans un premier temps, ils photographiaient et mesuraient les ouvrages afin d’en faire des copies. Lors d’une deuxième visite, ils remplaçaient alors les originaux par des copies, jugées “d’excellente qualité” par les spécialistes.

Dans d’autres cas, les escrocs se sont simplement introduits dans les bibliothèques et se sont servis, en visitant au préalable les bâtiments pour se préparer. En raison du mode opératoire répétitif des vols, Europol a pu établir un lien entre les différents cas et convoquer un réseau d’enquête transnational.