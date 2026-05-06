Des manifs contre la présence russe ouvrent la Biennale de Venise

Keystone-SDA

Manifestation devant le pavillon russe, démission du jury, boycott du ministre de la Culture: la 61e édition de la Biennale de Venise a ouvert ses portes mercredi en avant-première à la presse dans un climat rendu inflammable par le retour de la Russie, absente 4 ans.

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(Keystone-ATS) Le visage recouvert d’une cagoule rose, brandissant des fumigènes roses et dévoilant leur poitrine, le collectif féministe ukrainien Femen et le groupe russe Pussy Riot ont organisé leur toute première action commune devant le pavillon russe, mercredi matin, au début des visites réservées à la presse.

«Nous sommes ici pour rappeler que la seule culture russe, le seul art russe aujourd’hui, c’est le sang», a déclaré Inna Shevchenko, militante de Femen, aux journalistes. «Ce pavillon se dresse sur des fosses communes ukrainiennes», a-t-elle ajouté.

C’est la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine que Moscou présente un projet artistique dans le cadre de la plus grande exposition d’art contemporain au monde, qui a lieu tous les deux ans dans la Cité des Doges.