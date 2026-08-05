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Des milliards pour adapter la logistique de l’armée: un défi

Keystone-SDA

Le projet d'adaptation de la logistique de l'armée, qui se chiffre en milliards, est jugé assez mûr par le Contrôle fédéral des finances. Ce dernier exige toutefois des améliorations en matière de financement, de coordination avec le civil et de sécurité informatique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Afin d’adapter sa logistique aux exigences de la guerre, l’armée suisse opère un changement de paradigme fondamental. Elle ouvre la voie à une transition d’une administration axée sur l’efficacité vers une logistique d’intervention décentralisée et adaptée aux conditions de guerre.

Le projet est globalement en bonne voie, indique le rapport d’audit du Contrôle des finances (CDF) publié mercredi. Au total, 144 mesures individuelles sont prévues afin d’adapter aux situations de crise et de conflit les domaines de l’approvisionnement, de la protection, des services sanitaires et des infrastructures de l’armée.

Elles devront être mises en œuvre d’ici 2035. En interne, l’administration table sur des investissements totaux pouvant atteindre jusqu’à dix milliards de francs d’ici 2040.

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