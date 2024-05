Des milliers de personnes évacuées en raison des feux de forêt

3 minutes

(Keystone-ATS) Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans l’Ouest canadien, où des centaines de feux de forêt font rage dimanche. La saison des incendies qui a débuté en avance s’annonce difficile, selon les autorités fédérales.

“Les feux sont vraiment tout autour de nous, de l’ouest au nord-est”, déplore avec effroi auprès de l’AFP le maire de Fort Nelson, Rob Fraser, implorant la centaine d’habitants restés sur place à quitter cette ville du nord-est de la Colombie-Britannique.

Face à ce brasier hors de contrôle, près de 3500 personnes ont dû être déplacées 400 km plus au sud vendredi soir. Après avoir presque doublé en superficie dans la journée de dimanche, l’incendie qui s’étend désormais sur plus de 4000 hectares pourrait bien toucher les habitations dès lundi matin, estime le service d’incendies de la province (BCWS).

“Les prochaines 48 heures seront éprouvantes en raison des vents d’ouest prévus et des combustibles extrêmement secs et volatils dans la région”, a déclaré Ben Boghean du BCWS, ajoutant que les 70 pompiers intervenant sur ce feu pourraient également être en danger. Selon l’expert, les “multiples années de sécheresse” qui ont touché la région et “le peu de neige reçu cet hiver” sont la raison derrière cette avancée incontrôlée.

“Températures supérieures à la normale”

Dans la province voisine de l’Alberta, 44 incendies font rage, dont un en particulier situé à une quinzaine de kilomètres de Fort McMurray, obligeant les habitants à se préparer à une éventuelle évacuation.

Cette ville du nord-ouest de la province, située en pleine forêt boréale et connue pour l’exploitation de ses sables bitumineux, avait déjà été ravagée en mai 2016, forçant les 90’000 habitants à quitter précipitamment la région.

Cet incendie reste la plus grosse catastrophe de l’histoire du Canada avec plus de 2500 bâtiments détruits et un coût de près de 10 milliards de dollars canadiens. D’autres ordres d’évacuations ont également été émis ce week-end pour des petites agglomérations en Alberta et au Manitoba tandis que les vents violents ont poussé la fumée à travers l’ouest du pays, faisant suffoquer plusieurs grandes villes. La qualité de l’air y pose ainsi des risques “très élevés”, selon le gouvernement fédéral.

Lors d’une mise à jour diffusée mercredi, Ottawa prévoyait que des “températures supérieures à la normale” dans les prochains mois, cumulées à des “conditions de sécheresse”, allaient “exacerber le risque et l’intensité des feux de forêt”. En 2023, le Canada a connu la pire saison des feux de son histoire. Les incendies, qui ont touché le pays d’est en ouest, ont brûlé plus de 15 millions d’hectares, ont coûté la vie à huit pompiers et poussé les autorités à évacuer 230’000 personnes.