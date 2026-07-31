Des modules végétalisés à la Jonction pour marcher au frais

Keystone-SDA

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Des modules végétalisés ont été installés dans le quartier de la Jonction à Genève afin de créer un parcours piéton pour marcher au frais. Cette initiative vise à rafraîchir l'espace public tout en encourageant les habitants à continuer à se déplacer et à se rencontrer pendant les épisodes caniculaires.

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(Keystone-ATS) Cet itinéraire d’environ un kilomètre de long est jalonné de neuf modules de fraîcheur, conçus par UltraModula, l’un des cinq partenaires qui portent ce projet. Il s’agit d’espaces ombragés et végétalisés.

Les Pépinières genevoises, qui participent à cette initiative, ont choisi des espèces indigènes comme des lauriers ou des charmilles, mais aussi des espèces tropicales comme le bananier. L’objectif est de montrer les effets du réchauffement climatique sur les végétaux, précise Federico Cruz, d’UltraModula. Il y a aussi des espèces «entre les deux», comme les eucalyptus.

Elaborés en acier inoxydable et en bois, ces modules permettront d’avoir environ deux degrés en moins par rapport au reste de la rue, selon M. Cruz. Des brumisateurs auraient permis de gagner six degrés, mais l’autorisation n’a pas été accordée pour ce dispositif. Les modules resteront en place jusqu’au début octobre. Ils seront ensuite démontés et pourront être réutilisés dans d’autres endroits.

Ce parcours, qui est testé vendredi par des habitants du quartier, fait l’objet d’une étude de l’Université de Genève. Des scientifiques récolteront notamment des données microclimatiques et réaliseront des enquêtes qualitatives. Un rapport est attendu d’ici la fin de l’année. Il pourrait servir de guide pour répliquer l’expérience dans d’autres endroits.

Le quartier de la Jonction, qui est très minéral, a été choisi pour ce projet. L’impact de la canicule y est donc significatif. De plus, de nombreux habitants de ce quartier populaire ne partent pas en vacances pendant l’été et subissent de plein fouet la chaleur estivale, selon M. Cruz.