Des oeuvres hivernales à découvrir à la Maison Tavel

Keystone-SDA

A Genève, la Maison Tavel met l'hiver à l'honneur en présentant une quarantaine d'oeuvres, principalement des peintures et des photographies, issues des collections publiques. L'exposition "Quel froid!" est à découvrir dès jeudi et jusqu'à fin août au premier étage du bâtiment historique de la Vieille-Ville.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’exposition s’ouvre sur «Coucher de soleil en haute montagne» (1913) de Luigi-Tony Laforêt, une toile lumineuse qui représente un paysage au-dessus du village de Kippel (VS) par grand froid. Selon une note manuscrite du peintre au dos du tableau, il faisait entre -20 et -30 degrés. Et l’artiste a ajouté «Che freddo!», soit «Quel froid!», ce qui a donné le titre de l’exposition.

Les oeuvres sont accrochées sur «des parois blanches comme neige», a expliqué jeudi Laurie Bischoff, commissaire de l’exposition. Les photographies et les peintures se répondent. L’oeuvre «Le Léman et Le Mont-Blanc en février» (1918) de Ferdinand Hodler est associée à une image du photographe David Wagnières, qui représente deux nageuses de la Coupe de Noël.

La neige du siècle

Une salle est consacrée à la pratique du ski et du patin à glace. Le public peut ainsi découvrir les peintures du 19e siècle d’Alfred Dumont et d’Eugène Sordet qui illustrent les marais gelés de Rouelbeau dans la campagne de Meinier. L’exposition révèle aussi une facette peu connue d’Eugène Sordet: excellent patineur, il a rédigé un manuel dédié à cette pratique.

Des images de la RTS datant de février 1985 plongent aussi le visiteur dans l’ambiance hivernale. L’arc lémanique avait été recouvert d’une épaisse couche de neige, incitant les habitants à sortir des luges et des skis au centre-ville. Ces chutes de neige sont restées dans la mémoire collective, comme «la neige du siècle».

Une sélection de photographies raconte aussi Genève sous la neige au fil des années. A découvrir également des oeuvres plus contemporaines, dont une chaufferette électrique qui a été donnée par l’artiste genevois John Armleder ou l’iconique bonnet Credit Suisse.

De nouveaux espaces

Inaugurée en 1986, la Maison Tavel qui est un musée consacré à l’histoire urbaine et la vie quotidienne, accueille chaque année environ 60’000 visiteurs. L’institution a renouvelé ses espaces en proposant notamment un salon dédié à la musique, une cour-jardin réaménagée et une salle en sous-sol consacrée au coeur de la collection du musée.