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Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain

Keystone-SDA

Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain des ports iraniens qui était en place depuis environ deux mois, a indiqué mercredi le site de suivi maritime TankerTrackers, avant la signature d'un accord entre Téhéran et Washington prévue vendredi.

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(Keystone-ATS) «Au moins deux supertankers de la National Iranian Tanker Company (NITC), nommés Diona et Hero2, ont franchi le périmètre du blocus de la marine américaine en transportant à eux deux un total de 3,8 millions de barils de pétrole brut iranien», a indiqué le site sur X, faisant état plus tard du passage d’un troisième tanker iranien.

«Il s’agit des premières exportations de pétrole brut de l’Iran depuis deux mois», note-t-il.

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