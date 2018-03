Des Palestiniens attaquent le Koweït depuis Genève

«Nous travaillons depuis quatre ans sur cette plainte contre le Koweït», explique Yves Baeumlin, le responsable d'Intelynx. Et de préciser: «Il ne s'agit pas d'une plainte collective. Mais de 9 000 dossiers documentés, avec des noms, représentant au total 45 000 personnes.» Intelynx a estimé le préjudice de chaque plaignant à plus de 300 000 euros (440 000 francs). Et c'est devant un tribunal belge qu'il a présenté l'affaire. En effet, la loi belge permet aux victimes de violations graves de droit international humanitaire de venir réclamer réparation. swissinfo/Ian Hamel

Sans ressources, vivotant dans des camps de fortune en Jordanie, les expulsés créent dès 1991 «The cooperative society for the Gulf war returnees», un collectif basé à Amman. Les Palestiniens rapatriés commencent par réclamer des dommages et intérêts au Koweït. En vain. Ils s'adressent ensuite à Genève à la Commission de compensation des Nations Unies (United Nations Compensation Commission), chargée d'indemniser les victimes de l'occupation irakienne. Nouvel échec: cette Commission ne prend pas en charge les victimes du gouvernement koweïtien. Le collectif entre alors en contact avec une société d'investigations, Intelynx, installée à Genève.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Des Palestiniens attaquent le Koweït depuis Genève 23. août 2002 - 17:15 En 1991, après le retrait des troupes irakiennes, le Koweït expulse des centaines de milliers de Palestiniens. Aujourd'hui, 45 000 d'entre eux demandent réparation à l'Emirat. Aidés par Intelynx, un cabinet d'investigations installé à Genève. L'histoire est peu connue. Fin février 1991, lorsque l'armée irakienne, écrasée sous les bombes par l'opération «Tempête du désert», quitte le Koweït, un nouveau drame se noue dans les territoires libérés. Les Koweïtiens, minoritaires dans leur propre pays (ils ne représentent que 30 à 40 % de la population), décident d'expulser la majorité des étrangers. Ils s'en prennent tout particulièrement aux 400 000 Palestiniens, pour la plupart de nationalité jordanienne. Le motif? Yasser Arafat a pris le parti de Saddam Hussein, et certains Palestiniens auraient pactisé avec l'armée irakienne. Du jour au lendemain, ces Palestiniens de Jordanie sont chassés, et perdent tous leurs biens. Amnesty International révèle de nombreux cas de disparitions, de tortures, d'exécutions sommaires. Les Nations Unies impuissantes Sans ressources, vivotant dans des camps de fortune en Jordanie, les expulsés créent dès 1991 «The cooperative society for the Gulf war returnees», un collectif basé à Amman. Les Palestiniens rapatriés commencent par réclamer des dommages et intérêts au Koweït. En vain. Ils s'adressent ensuite à Genève à la Commission de compensation des Nations Unies (United Nations Compensation Commission), chargée d'indemniser les victimes de l'occupation irakienne. Nouvel échec: cette Commission ne prend pas en charge les victimes du gouvernement koweïtien. Le collectif entre alors en contact avec une société d'investigations, Intelynx, installée à Genève. Plainte devant la justice belge «Nous travaillons depuis quatre ans sur cette plainte contre le Koweït», explique Yves Baeumlin, le responsable d'Intelynx. Et de préciser: «Il ne s'agit pas d'une plainte collective. Mais de 9 000 dossiers documentés, avec des noms, représentant au total 45 000 personnes.» Intelynx a estimé le préjudice de chaque plaignant à plus de 300 000 euros (440 000 francs). Et c'est devant un tribunal belge qu'il a présenté l'affaire. En effet, la loi belge permet aux victimes de violations graves de droit international humanitaire de venir réclamer réparation. swissinfo/Ian Hamel