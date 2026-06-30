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Des paradigmes de sécurité incendie en pleine mutation

Keystone-SDA

Depuis le drame de Crans-Montana, la question de la sécurité dans les lieux publics est redevenue d'actualité. Une situation qui occupe Stéphane Ganzer. Le chef du Département valaisan de la sécurité, des institutions et du sport est bien conscient des enjeux.

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(Keystone-ATS) «La sécurité incendie est devenue une priorité à l’échelle nationale», constate l’élu PLR, interrogé par Keystone-ATS. «En Valais, nous avons tout mis sur la table, afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui mérite d’être révisé.»

L’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée sur les mesures préventives contre les incendies et les éléments naturels est en principe prévue cet automne. Elle vise à renforcer la surveillance des bâtiments à risque en définissant des priorités et de conserver une périodicité annuelle des contrôles pour les bâtiments à risque élevé.

Une formation complémentaire de cinq jours, dispensée en français et en allemand, sera organisée lors du deuxième semestre 2026. Elle s’adressera aux chargés communaux de sécurité qui ne disposent pas d’une formation certifiée.

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