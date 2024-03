Des parlementaires israélien et palestinien ont discuté à Genève

5 minutes

(Keystone-ATS) Des parlementaires israélien et palestinien se sont réunis autour de la même table à Genève. Une mission dans le cadre de l’Union interparlementaire (UIP) pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

Depuis le massacre du 7 octobre et la guerre qui s’en est suivie, l’Assemblée de cette organisation a donné lieu à une rare réunion actuellement, dimanche dernier, entre un parlementaire israélien et son collègue palestinien. Ceux-ci sont membres du Comité de l’UIP sur le Proche-Orient, dont fait partie aussi la conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE).

“La discussion a été très courte” en raison d’une séance en plénière qui suivait, a-t-elle affirmé à Keystone-ATS. “Ils parlent ou plutôt ils s’engueulent, mais c’est déjà se parler”, fait remarquer de son côté son collègue Laurent Wehrli (PLR/VD), membre du bureau de la Commission Paix et sécurité de l’UIP et qui a siégé dans ce comité avant la Genevoise.

Il dit avoir oeuvré pour que la Suisse conserve un siège. “Depuis plusieurs années, c’est l’un des seuls formats où les deux parties se rencontrent encore. Et c’est toujours le cas”, salue-t-il. Et d’ajouter que “quand on se parle directement, c’est autre chose”.

Sur la table actuellement, la date d’une mission du comité dans la région. La Knesset, le Parlement israélien, affirme ne pas pouvoir l’accueillir avant juillet. Etant donné la situation dans la bande de Gaza, les Palestiniens, soutenus par d’autres, souhaiteraient que cette mission puisse avoir lieu plus tôt.

Pas à la place de gouvernements

L’objectif est de pouvoir rencontrer des parlementaires et d’autres responsables à Jérusalem et Ramallah. Mais aussi peut-être à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et Amman.

Face au blocage entre gouvernements, notamment au Conseil de sécurité de l’ONU où il aura fallu six mois jusqu’à lundi pour une résolution appelant à un cessez-le-feu, les parlementaires mettent en avant une approche plus informelle. Sans pour autant régler les divisions entre exécutifs.

“Ce n’est pas notre mission qui aboutira à un cessez-le-feu”, admet Mme Fehlmann Rielle. “Notre rôle est plutôt d’établir un dialogue et de discuter de l’après-guerre”.

Là encore, son collègue acquiesce. “Il ne faut pas penser que les parlements puissent remplacer les exécutifs”, insiste M. Wehrli, raison pour laquelle la date n’aurait, selon lui, que des conséquences symboliques. D’autant plus que dans la phase actuelle, il doute que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu “se sente obligé d’écouter ce que des parlementaires auraient à lui dire s’il les recevait”.

La diplomatie parlementaire peut en revanche être “complémentaire”, ajoute-t-il. Ces personnes votent les financements et ont par conséquent une influence. Et parfois, elles se retrouvent ensuite au gouvernement, affirme le conseiller national.

Plusieurs textes rejetés

La présidente de l’UIP Tulia Ackson s’est rendue fin novembre dans la région. “Il y a vraiment une volonté du Comité d’y aller”, insiste Mme Fehlmann Rielle qui n’exclut pas que ses collègues de l’Etat hébreu cherchent à jouer la montre. “Ils ont proposé un calendrier” et devront assumer s’ils ne participent pas alors que la mission est finalisée, dit-elle.

Comme au Conseil de sécurité de l’ONU, les divisions en plénière restent importantes à l’UIP. Lors de l’Assemblée, à laquelle participaient des centaines de parlementaires de plus de 130 pays, la délégation israélienne a renoncé à un projet de résolution qui demandait la libération des otages retenus par le Hamas.

Deux autres textes ont été rejetés. L’un, sud-africain, appelait à l’application des ordonnances d’urgence prises par la Cour internationale de justice (CIJ) et l’autre, danois et soutenu par le groupe européen, demandait un cessez-le-feu. Dans une déclaration mercredi après-midi “au nom des parlementaires du monde entier”, Mme Ackson et le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong appellent toutefois à un “cessez-le-feu immédiat” et à aider urgemment les populations.

Avancée sur d’autres conflits

Plus largement, des exemples montrent l’intérêt d’une diplomatie parlementaire. Il y a quelques jours, les présidents des parlements arménien et azerbaïdjanais ont discuté à Genève grâce aux bons offices de l’organisation. M. Wehrli est lui désormais membre d’un dispositif pour faciliter le rapprochement entre collègues chypriotes turcs et chypriotes grecs. Un mécanisme de dialogue entre eux, notamment en cas d’urgence pour les deux communautés comme des incendies, a été établi.

Même constat sur l’Assemblée de l’UIP. “Cela fait chaud au coeur de se dire qu’il y a un lieu en Suisse où des parlementaires de pays ennemis se retrouvent en paix”, glisse M. Wehrli.

“La diplomatie parlementaire est un vrai complément de l’ONU et d’autres instances multilatérales”, renchérit M. Chungong. “Au-delà de l’effet d’annonce”, les Arméniens et Azerbaïdjanais veulent poursuivre leur dialogue facilité par l’organisation, dit-il. Et de revendiquer une approche “plus discrète”, “plus informelle” que la diplomatie gouvernementale.