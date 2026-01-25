Des porcs et porcelets meurent dans un incendie à Detligen (BE)

Keystone-SDA

Une vingtaine de porcs et porcelets ont péri dans l'incendie d'une porcherie à Detligen (BE) dans la nuit de samedi à dimanche. Le bâtiment agricole a subi de gros dommages.

(Keystone-ATS) L’incendie a été signalé peu avant 03h00, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise. L’intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser rapidement les flammes. Deux porcs et 21 porcelets qui se trouvaient dans l’étable en feu ont péri, a-t-elle ajouté.

D’autres porcs se trouvant dans d’autres parties de la ferme ont survécu. Selon le communiqué, 73 membres des pompiers régionaux d’Aarberg et de Lyss ont été mobilisés. Une équipe d’ambulanciers a examiné deux personnes et cinq pompiers par mesure de précaution. Aucune personne n’a été blessée, a ajouté la police.

La route à Detligen a été fermée jusque vers 06h00. La police a ouvert une enquête pour déterminer la cause de l’incendie et évaluer le montant des dégâts matériels.