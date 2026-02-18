Des pourparlers «difficiles» sur l’Ukraine s’achèvent à Genève

Reprise des pourparlers de Genève sur l'Ukraine Keystone-SDA

Les pourparlers entre les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie se sont achevés à Genève après moins de 24 heures. Mercredi, Kiev et Moscou ont parlé de discussions "difficiles". Mais "constructives", selon le chef de la délégation russe Vladimir Medinski.

2 minutes

(Keystone-ATS) Au moment de quitter l’hôtel Intercontinental, M. Medinski a aussi affirmé à des journalistes russes que «la prochaine réunion aura lieu prochainement».

Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi estimé que les négociations étaient «difficiles» et accusé Moscou de «faire traîner» les négociations. Et de déplorer à nouveau les attaques russes alors que les deux parties étaient venues à Genève pour discuter. «Nous n’avons pas besoin de guerre», a-t-il affirmé.

Les pourparlers avaient démarré mardi sous un format avec les trois parties en plénière. Il s’est poursuivi mercredi dans des groupes thématiques sur des questions politiques et militaires, a expliqué le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov,

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’émissaire américain Steve Witkoff a garanti sur les réseaux sociaux que les discussions avaient permis «une avancée significative».

Une source proche de la délégation russe avait fait état d’échanges «très tendus». Avant le début des pourparlers, M. Oumerov avait admis ne pas avoir «des attentes excessives». Le président américain Donald Trump a mis la pression sur Kiev, souhaitant un accord «rapide».

La délégation russe avait affirmé que la question des territoires de l’est de l’Ukraine serait abordée. Moscou souhaite récupérer l’ensemble du Donbass, y compris les territoires qui n’ont pas été pris par son armée, là où Kiev ne serait prête qu’à une possible zone de libre-échange.

L’Ukraine avait elle expliqué que la sécurité et les affaires humanitaires seraient au menu. Plusieurs conseillers à la sécurité nationale de pays européens étaient présents mardi dans les couloirs de l’hôtel.

Les pourparlers ont eu lieu alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Les autorités ukrainiennes avaient dénoncé de nombreuses attaques russes quelques heures avant que le dialogue démarre mardi à Genève.