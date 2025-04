Des poursuites demandées contre une procureure ennemie de Trump

Keystone-SDA

Une agence fédérale américaine a signalé au ministère américain de la justice des soupçons d'escroquerie immobilière visant une procureure new-yorkaise, qui a fait condamner Donald Trump. Ce signalement ouvre la voie à une éventuelle ouverture d'enquête judiciaire

(Keystone-ATS) La procureure générale de l’Etat de New York, Letitia James, a fait condamner le président américain l’an dernier à une très grosse amende pour fraudes financières. Elle a été visée par de nombreuses injures de Donald Trump et de ses partisans tout au long de l’enquête et du procès civil contre le milliardaire républicain.

Le signalement, dont des extraits ont été diffusés mercredi par des médias américains, porte sur deux propriétés de Letitia James, dans les Etats de Virginie et de New York.

« Mme James, pour les deux biens cités, semble avoir falsifié des documents afin de satisfaire à certaines exigences en matière de prêt et d’obtenir des conditions de prêt favorables », écrit le directeur de l’agence fédérale de financement du logement (FHFA), William Pulte, dans la lettre datée de lundi et adressée à la ministre de la justice Pam Bondi et au vice-ministre Todd Blanche.

Pas intimidée « par les tyrans »

« La procureure générale se concentre chaque jour sur la protection des New-Yorkais, d’autant plus que cette administration utilise le gouvernement fédéral contre l’État de droit et la constitution. Elle ne se laissera pas intimider par les tyrans, quels qu’ils soient », a réagi auprès de l’AFP une porte-parole de Letitia James.

Les poursuites au civil menées par ses services avaient mené à la condamnation de Donald Trump, à la mi-février 2024, par un tribunal civil de Manhattan à 454 millions de dollars d’amende avec ses fils Eric et Donald Jr., pour fraudes financières au sein de leur empire immobilier Trump Organization.

Ils avaient été reconnus coupables d’avoir gonflé de plusieurs milliards de dollars les actifs de leur patrimoine, comme la Trump Tower et l’immeuble du 40 Wall Street, dans les années 2010, afin de se voir octroyer de meilleurs prêts bancaires.

Donald Trump, qui a fait appel dans cette affaire, avait déclaré à plusieurs reprises que Letitia James devrait faire l’objet de poursuites. Il avait qualifié de « corrompue » et « raciste » cette magistrate noire.