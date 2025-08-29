La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des projets suisses qui amènent une «plus-value» pour l’Ukraine

Keystone-SDA

Les 12 projets suisses participant à la reconstruction de l'Ukraine, et qui ont reçu une subvention fédérale, doivent amener une "plus-value", selon le délégué pour l'Ukraine Jacques Gerber. L'appel d'offres s'adressait aux entreprises présentes dans ce pays en guerre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Pour s’assurer de la viabilité des 76 projets présentés, un processus de sélection en trois étapes a été mis en oeuvre, a expliqué vendredi le délégué du Conseil fédéral Jacques Gerber. Les propositions ont notamment été jugées sur des aspects financiers, techniques ou durables.

Les subventions données par la Confédération pour ces 12 projets vont de un à 15 millions de francs. «Nous avons négocié les contrats directement avec les entreprises, qui seront soumises à plusieurs contrôles. Nous ne payerons les factures qu’en fonction du résultat», a rassuré le Jurassien.

Les douze projets financés relèvent des domaines de l’infrastructure, des transports publics, de la santé et du déminage humanitaire. «Cette diversité est positive, d’autant qu’elle répond concrètement aux besoins en Ukraine».

