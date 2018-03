Des résultats réjouissants pour les Chemins de fer fédéraux

Ce contenu a été publié le 5 mai 2000 17:15 05. mai 2000 - 17:15

Le premier exercice des CFF, en tant que société anonyme, se solde par un bénéfice de 120 millions de francs. L’an dernier, le trafic voyageurs et le trafic marchandises ont tous deux sensiblement augmenté.

En 1999, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont transporté quelque 280 millions de voyageurs, ce qui représente une augmentation de 3,7 pour cent par rapport à 1998. Le produit du trafic voyageurs a, pour sa part, progressé de 4,6 pour cent pour s’établir à 1 milliard 604 millions de francs.



Du côté du nombre de kilomètres parcourus, la progression est de un pour cent. «L’an dernier, chaque client a emprunté le rail une à deux fois de plus qu’en 1998», se réjouit, Thierry Lalive d’Epinay, le président du conseil d’administration des CFF.



C’est notamment l’abonnement demi-tarif valable deux ans qui a contribué à cette croissance. Depuis son lancement en 1997, il a en effet séduit plus de 250 000 nouveaux acheteurs. L’abonnement général, lui, est parvenu à se maintenir à un bon niveau avec quelque 223 000 détenteurs.



Le transport des marchandises a rapporté quelque 1 milliard de francs à la compagnie, soit une augmentation de 3,5 pour cent par rapport à l’année précédente. Et le volume des marchandises a aussi progressé de 9,6 pour cent pour atteindre le chiffre record de 57 millions de tonnes.



Quant au trafic interne des marchandises, il a enregistré la plus forte croissance en matière de quantités transportées. Et, dans ce domaine, ce sont essentiellement les transports de matériaux de chantiers, sur courtes distances, qui ont fait la différence.



La baisse, de 4,9 pour cent des charges liées au personnel, a également contribué à doper les résultats de la société anonyme. Et pour cause, en 1999, les CFF ont supprimé 1652 postes de travail. La compagnie précise que ce recul est essentiellement dû à la mise en retraite anticipée de nombreux employés.



A noter encore que les salaires des CFF sont gelés depuis 1996. Toutefois, au vu des bons résultats enregistrés, les employés se verront accorder, ce mois encore, une prime de 1 000 francs.



Avec un chiffre d’affaires de 5,751 milliards de francs, la société anonyme des CFF a bouclé l’exercice avec un résultat de 275 millions et un bénéfice de 120 millions de francs.



Vanda Janka





