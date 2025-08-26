La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des veaux périssent dans l’incendie d’un rural à Guin (FR)

Keystone-SDA

Une quinzaine de veaux ont péri dans l’incendie d'une ferme survenu mardi à Menziswil, dans la commune de Guin (FR). L’habitation a pu être préservée, mais le rural est détruit. Les dommages sont importants. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le sinistre a nécessité l’intervention des pompiers, d’une ambulance et de la Police cantonale fribourgeoise, a indiqué cette dernière dans un communiqué. Sur place, il a été constaté que le rural de la ferme était la proie des flammes. Une partie des bêtes avait pu être évacuée par les exploitants.

En tout, plus d’une quarantaine de pompiers ont été engagés, avec des moyens conséquents. Pour l’heure, aucune pollution n’a été constatée en lien avec l’incendie. Les dommages n’ont pas encore été estimés. Selon les premiers éléments d’enquête, la cause du sinistre proviendrait de la fermentation du fourrage.

