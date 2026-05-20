Des voitures moins chères sur les routes suisses

Keystone-SDA

Les Suisses optent pour des voitures moins chères que l'an dernier et conservent leurs véhicules plus longtemps qu'auparavant, selon l'analyse annuelle du parc automobile d'AXA.

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(Keystone-ATS) Comme les années précédentes, les voitures les plus coûteuses circulent sur les routes du canton de Zoug.

Alors qu’une voiture coûtait en moyenne environ 50’000 francs en Suisse en 2024, ce montant est tombé à 48’000 francs l’an dernier, révèle l’analyse annuelle du parc automobile de l’assureur AXA, basée sur les véhicules assurés et publiée mercredi.

«Cela est probablement lié à la faiblesse actuelle du marché des voitures neuves. Les consommateurs semblent acheter moins souvent des véhicules neufs et se tourner davantage vers des voitures d’occasion meilleur marché», explique Jérôme Pahud, responsable des assurances Mobilité et membre du Centre de compétences Mobilité d’AXA, cité dans le communiqué.

«Les mesures d’économies ainsi que l’incertitude générale liée aux tensions géopolitiques semblent également se faire sentir sur le marché automobile», ajoute-t-il.

Comme les années précédentes, les voitures les plus onéreuses circulent dans le canton de Zoug. Leur valeur moyenne y atteint 65’500 francs, soit 35% de plus que la moyenne suisse. Le canton de Schwytz arrive en deuxième position avec une valeur moyenne de 58’000 francs, suivi d’Appenzell Rhodes-Intérieures avec une valeur moyenne de 54’500 francs.

Les voitures les moins chères se trouvent dans les cantons romands du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg. Leur valeur moyenne oscille entre environ 41’500 et un peu moins de 44’000 francs, soit plus de 20000 francs de moins qu’à Zoug.

«La préférence des habitants de Zoug et de Schwytz pour les voitures chères et modernes s’explique probablement par leur niveau de patrimoine relativement élevé. De plus, la proportion de véhicules d’entreprise est plus importante à Zoug que dans d’autres cantons, ce qui tire également la moyenne vers le haut. Quant aux voitures immatriculées à Appenzell Rhodes-Intérieures, la forte proportion de véhicules de location influence sans doute aussi ce prix moyen élevé», précise M. Pahud.