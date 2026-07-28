Deux agressions violentes à Fribourg en quelques jours

Keystone-SDA

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Le centre-ville de Fribourg a été le théâtre de deux violentes agressions en l’espace d’une semaine. Deux personnes ont été blessées et hospitalisées. Les investigations menées par la police cantonale ont permis d’interpeller deux auteurs présumés.

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(Keystone-ATS) La première victime, qui a fini à l’hôpital, est un Tunisien âgé de 38 ans, a indiqué mardi la Police cantonale fribourgeoise. Domicilié dans le canton, elle présentait de graves blessures au cou après avoir reçu plusieurs coups à l’aide d’un tesson de bouteille.

L’auteur présumé, qui avait déjà pris la fuite à l’arrivée des patrouilles, a pu être identifié, puis interpellé le lendemain, a précisé la police dans son communiqué. Il s’agit d’un homme de 27 ans, ressortissant de Guinée. Il a été placé en détention provisoire.

Faits graves

La seconde victime est un Afghan de 20 ans, domicilié aussi dans le canton. Elle a été hospitalisée, après avoir été grièvement blessée au bras par plusieurs coups de couteau. Les investigations ont permis d’identifier et de localiser l’auteur présumé en France.

Il s’agit d’un ressortissant afghan de 19 ans, domicilié dans le canton de Fribourg. Il a été interpellé par les autorités françaises en vue de son extradition. Ces faits «graves» ont conduit à une mobilisation importante de la police cantonale.

Les premiers éléments d’enquête révèlent que les deux agressions, survenues les 12 et 14 juillet, ne présentent pas de lien entre elles, mais que dans les deux cas, victime et auteur présumé se connaissaient. Le Ministère public poursuit ses investigations.