Deux auteurs présumés de graffitis arrêtés (FR)

Keystone-SDA

La police cantonale fribourgeoise a interpellé deux hommes originaires du district du Lac (FR) dans le courant du mois de novembre. Il leur est reproché d'avoir réalisé de nombreux tags et graffitis sur des infrastructures publiques, pour des dégâts s'élevant à plusieurs milliers de francs.

(Keystone-ATS) Plusieurs plaintes pénales déposées pour dommages à la propriété ont incité la police à mener des investigations, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Elle a interpellé deux hommes de 21 ans le 17 novembre dernier. Lors des perquisitions au domicile de chacun des deux hommes, du matériel lié à ces tags et graffitis a été saisi.

Il est reproché aux deux hommes d’avoir réalisé ces infractions depuis la fin de l’année dernière sur des infrastructures comme des portes de salles de sport, des arrêts de bus et des containers, principalement à Cormondes (Gurmels), mais aussi à Fribourg et dans ses environs. Le duo a aussi sévi dans le canton de Berne.

Les deux hommes ont avoué les faits et seront dénoncés au Ministère public. Outre les graffitis, il leur est reproché d’avoir acheté et consommé différents produits stupéfiants.