Deux bancomats attaqués à l’explosif à Lausanne-Chailly

Keystone-SDA

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Une explosion a endommagé deux distributeurs automatiques de billets tôt jeudi à l'avenue de Chailly à Lausanne. Le ou les auteurs ont pris la fuite avant l'arrivée des patrouilles de police.

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(Keystone-ATS) Le Service de sécurité de l’UBS a informé à 04h30 la centrale vaudoise de police de l’attaque à l’explosif survenue à l’intérieur de l’agence de Chailly. La déflagration n’a fait aucun blessé. Le butin est pour l’heure inconnu, indique jeudi la police vaudoise.

Pour des raisons de sécurité, l’immeuble a toutefois été évacué à titre préventif. Un périmètre de sécurité a été établi et le quartier de Chailly provisoirement fermé à la circulation.

En raison de l’utilisation d’engins explosifs, le Ministère public de la Confédération (MPC) a été informé. Sous sa direction, l’enquête est menée conjointement par l’Office fédéral de la police, avec l’appui de la Police judiciaire de Lausanne et la Sûreté.

Cette intervention a nécessité le déploiement d’un dispositif policier conséquent, notamment la brigade canine, le NEDEX (unité spécialisée en explosifs), la police scientifique et judiciaire ainsi que des sapeurs-pompiers et de nombreuses patrouilles.