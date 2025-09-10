La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Deux blessés dans une altercation à Hauterive (NE)

Keystone-SDA

Une violente altercation entre deux hommes, des Suisses de 20 et 31 ans, a éclaté mardi dans un immeuble à Hauterive (NE), l’un des protagonistes ayant été sérieusement blessé au dos par un objet tranchant. L’autre, en état de décompensation, a causé divers dommages.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Tous deux ont été hospitalisés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, a indiqué mercredi la police neuchâteloise. Alertés et rapidement arrivés sur place, les gendarmes de police secours ont découvert deux personnes blessées, précise le communiqué.

L’individu en état de décompensation se trouvait dans la cour de l’immeuble, alors que l’autre s’était réfugié dans le local à vélos. Lors de sa crise, le premier a causé des dommages à des véhicules stationnés et bousculé une femme qui tentait de lui venir en aide.

Opération nécessaire

Deux ambulances ont été mobilisées dans la foulée. L’homme blessé au dos a été opéré, tandis que l’autre a également été admis à l’hôpital pour traiter diverses blessures. Les deux individus sont domiciliés sur le littoral neuchâtelois.

L’affaire a nécessité l’intervention de trois patrouilles de gendarmerie, de la police judiciaire. Le procureur de service a été renseigné et diverses investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de l’altercation.

